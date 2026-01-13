ВВСС рассчитывает начать реконструкцию «Пулково-1» в 2030 году

Оператор аэропорта Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) — ориентировочно планирует приступить к реконструкции исторического терминала «Пулково-1» («Пять стаканов») в 2030 году. В компании считают этот год самым ранним сроком, когда работы могут быть начаты, рассказал гендиректор ВВСС Леонид Сергеев в интервью «Ведомостям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, согласованного проекта реконструкции пока нет, однако у компании есть «четкое видение» подхода к обновлению терминала. Сейчас для внутренних рейсов используется около 15 тыс. кв. м из 60 тыс. кв. м общей площади здания, а в ходе реконструкции ВВСС считает целесообразным увеличить полезные площади более чем до 50 тыс. кв. м.

Господин Сергеев отметил, что необходимость обновления должна подтверждаться динамикой пассажиропотока. В 2024 году он составил 20,9 млн человек, в 2025-м — 20,7 млн, при этом международный трафик вырос на 24% — почти до 5 млн пассажиров, а внутренний сократился примерно на 1 млн, до 15,9 млн.

Текущую планировку «Пулково-1» с шестью уровнями и эскалаторами гендиректор ВВСС сравнил с «метро». В компании рассматривают вариант переноса ключевых операций — регистрации, досмотра и выходов на посадку — на один уровень, без спусков и подъемов. При этом начать реконструкцию, по словам топ-менеджера, можно только после создания инфраструктуры для размещения и обслуживания пассажиров внутренних рейсов.

Реконструкция «Пяти стаканов» ранее фигурировала в планах развития Пулково, но старт работ предполагался не ранее 2035 года. Теперь ВВСС обсуждает с правительством Петербурга и акционерами возможность более раннего запуска проекта. Развитие аэропорта идет в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве, заключенного в 2010 году и продленного в 2023 году до 2060-го.

Вложения в первую очередь расширения Пулково в 2010–2014 годах оценивались в 1,2 млрд евро: тогда построили новый пассажирский терминал и отремонтировали историческое здание, а также возвели часть сопутствующей инфраструктуры.

Инвестором проекта выступил консорциум ВТБ, Fraport AG и Copelouzos Group. ВВСС принадлежит одноименному холдингу, среди крупнейших бенефициаров которого — структуры ВТБ (25,01%), оманская Orbit Aviation (25%) и катарская F3 Holding LLC (24,99%).

Ближайшим этапом второй очереди называлась фаза А — строительство перрона площадью 66 тыс. кв. м и пешеходной галереи к историческому терминалу. Ориентировочно, ее начнут реализовывать в 2027 году.

Артемий Чулков