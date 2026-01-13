Петербургские врачи отправятся в Кемеровскую область по поручению Мурашко

В Новокузнецке скончались девять младенцев. Для проверки службы родовспоможения в Кемеровскую область отправили группу специалистов Санкт-Петербургского педиатрического университета.

В пресс-службе вуза сообщили, что сотрудники направлены в регион по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Кемеровскую область с проверкой также посетят специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова. Группу медиков возглавит руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.

По факту смерти девяти младенцев возбуждено уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Проверку работы роддома в Новокузнецке осуществляют надзорные ведомства, а главврач учреждения на время отстранен от должности.

Татьяна Титаева