Президент России Владимир Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026-2030 годы. Документ заменит текущую политику, действующую с 2018 года до конца текущего. Концепция состоит из девяти разделов и 46 пунктов. Особое внимание уделено интеграции мигрантов, чтобы они разделяли традиционные российские ценности и переселялись на постоянное место жительства.

Один из крупнейших в России добытчиков минтая — Русская рыбопромышленная компания и специализирующаяся на крабовом промысле компания «Русский краб» сменили учредителей. Доли в бизнесе от менеджмента перешли выходцам из Rockwell Capital. Сделка может объясняться стремлением оптимизировать структуру собственности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в том, то страна не будет покупать российскую нефть. «Моди сегодня заверил меня, что Индия не будет покупать нефть в России. …Теперь осталось добиться того же от Китая»,— сказал он.

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами ФС вопроса о партнерстве между Россией и Венесуэлой. Договор о сотрудничестве две страны подписали 7 мая этого года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы намерена перейти в наступление на фронте. По словам Дональда Трампа, именно он будет принимать решение по этому вопросу. 17 октября президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон для разговора с господином Трампом.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий сервисам автоматически списывать средства за онлайн-подписки с банковских карт, которые пользователь уже удалил из личного кабинета. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что сертификация импортозамещенного самолета МС-21 завершится до конца следующего года. В настоящее время «в завершающей стадии одобрения» находится пять крайних компонентов подсистем из более 200 систем и подсистем, насчитывающих в самолете.

Администрация президента США разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле, активизируя кампанию против президента Николаса Мадуро. По словам собеседников The New York Times среди официальных лиц США, конечная цель — отстранить господина Мадуро от власти.