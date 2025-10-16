Путин подписал закон о запрете автоматического списания денег за онлайн-подписки

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий сервисам автоматически списывать средства за онлайн-подписки с банковских карт, которые пользователь уже удалил из личного кабинета. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Правила касаются услуг, оказываемых по абонентскому договору через сайты, информационные системы или программы. Поставщики будут обязаны обеспечить возможность отказа от подписки, в том числе в электронной форме.

Ранее председатель нижней палаты Вячеслав Володин указывал на частые жалобы граждан на автоматическое продление подписок и списание денег без уведомления, а также на сложности при отказе от услуг. Компании объясняли это пробелами в законодательстве. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в сентябре 2024 года.