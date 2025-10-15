Трамп: Моди заверил, что Индия не будет покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в том, то страна не будет покупать российскую нефть.

«Моди сегодня заверил меня, что Индия не будет покупать нефть в России. …Теперь осталось добиться того же от Китая»,— сказал господин Трамп.

В конце сентября Дональд Трамп заявил, что Китай и Индия спонсируют конфликт на Украине из-за экономического сотрудничества с Россией. По его словам, такое положение дел ослабляет международные усилия по решению конфликта.

В августе США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары из-за закупок российского сырья. Несмотря на давление, нефтепереработчики страны не планировали отказываться от российских энергоносителей.