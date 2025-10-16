Росавиация: импортозамещенный МС-21 сертифицируют до конца 2026 года

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что сертификация импортозамещенного самолета МС-21 завершится до конца следующего года. В настоящее время «в завершающей стадии одобрения» находится пять крайних компонентов подсистем из более 200 систем и подсистем, насчитывающих в самолете.

По словам господина Ядрова, сейчас также выполняются сертификационные полеты, активно стендовые испытания, «предоставляется доказательная документация». Все перечисленное станет основой «для одобрения самолета к гражданской эксплуатации», добавил он в ходе выездного совещания на Иркутском авиазаводе.

В конце сентября этого года Иркутский авиационный завод приступил к испытаниям второго импортозамещенного пассажирского самолета МС-21.

МС-21 рассчитан на вместимость от 163 до 211 пассажиров и собирается на Иркутском авиационном заводе. Первый полет модели состоялся в мае 2017 года, а в декабре 2020 года самолет впервые подняли в воздух с российским двигателем ПД-14. В 2029 году планируется выйти на ежегодный выпуск 72 самолетов МС-21.

Влад Никифоров