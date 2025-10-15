Путин назначил Сергея Рябкова своим представителем во вопросам РФ и Венесуэлы

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами ФС вопроса о партнерстве между Россией и Венесуэлой. Соответствующий указ опубликовали на сайте правовых актов.

Договор о сотрудничестве две страны подписали 7 мая этого года. Согласно ему, Россия и Венесуэла выступают против принудительных односторонних санкций, сотрудничают на международных площадках по своим профилям и в энергетической сфере, в частности, продвигают совместные инициативы в ОПЕК+ и др.

С августа 2008 года господин Рябков занимает должность замминистра иностранных дел России. 1 сентября он встречался с послом Венесуэлы в РФ Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом и подтвердил полную поддержку страны в вопросе защиты национального суверенитета.