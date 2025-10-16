Трамп обсудит с Зеленским планы Украины пойти в наступление на фронте

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы намерена перейти в наступление на фронте. 17 октября президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон для разговора с господином Трампом.

По словам Дональда Трампа, именно он будет принимать решение по этому вопросу. Ранее президент США также говорил, что Владимир Зеленский планирует обсудить поставки оружия, в частности, ракет Tomahawk.

Владимир Зеленский выразил надежду, что их встреча 17 октября будет очень содержательной и может приблизить завершение конфликта на Украине.