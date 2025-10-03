Главные новости за 29–3 октября: Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

В Саратове власти озаботились ловлей выбрасывающих растительный мусор горожан. Решением может стать установка видеонаблюдения у каждой контейнерной площадки. Из-за этого возникают несанкционированные свалки, объясняют в министерстве природных ресурсов. Также в думе пожаловались на бизнес, который уклонятся от договоров с регоператором, а также на рост стоимости утилизации растительных отходов.

Астраханский суд назначил наказание экс-главе Ахтубинского муниципального района Владимиру Михеду. Его признали виновным в получении взятки 1 млн руб. за пособничество предпринимателю при покупке недвижимости в Ахтубинске.

Суд обязал Лиманский район принять в собственность шлюзы-регуляторы. В 2023 году муниципалитет отказался исполнять распоряжение правительства региона и не принял в собственность гидротехнические сооружения. Только спустя год областное управление капитального строительства обратилось в суд, посчитав отказ неправомерным.

В Саратове Росимущество продаст землю в Мурманском проезде с дисконтом 97%. Соответствующее решение Арбитражного суда региона по иску ООО «Правовые технологии» и АО «Волгопродмонтаж» устояло в апелляции и вступило в силу.

Президент России Владимир Путин подписал изменения в Федеральный закон, предложенные думой Астраханской области, касающиеся патентной системы налогообложения. Новые пункты уточняют виды предпринимательской деятельности, для которых можно использовать патенты, устраняя предыдущие противоречия.

В Пензе откроется логистический комплекс Wildberries.

Прокурором Малосердобинского района стал Григорий Сумароков.

Пензенский губернатор объяснил рост цен на бензин высоким спросом и логистикой.

Минсельхоз запретил ловить воблу в Астраханской области до конца 2026 года. Запрет относится и к промышленному, и к любительскому рыболовству, за исключением разрешенного прилова.

В Саратовской области самый дорогой бензин и наиболее низкие зарплаты в ПФО. По сравнению с предыдущей неделей бензин в Саратовской области в среднем подорожал на 1 руб. 78 коп.

И. о. главы Малосердобинского района Пензенской области стал Сергей Балакин.

В Пензе правительство отдало за пиар 14 млн руб. подрядчику из Москвы ООО «Диджитал-агентство 5».

Глава Малосердобинского района Иван Кирюхин возглавил Пензенский район.

В Волгограде ушли главы областных комитетов по архитектуре и информтехнологиям.

В Сердобском районе Пензенской области на территории опережающего развития «Сердобск» открылось новое производство. Резидент ТОР — компания «Спецмаш Сердобск», входящая в Группу компаний Benza,— пустила завод мобильных АЗС.

В Астрахани за 68 млн руб. поставят на учет каждую дорогу и мост.

Командиру батальона ВСУ Александру Гладченко заочно дали 17 лет за теракт в Волгоградской области.

Аграрии Саратовской области получат 120 млн руб. компенсации за набеги сайгаков.

В Саратове «РСК Наследие» сделает проект противоаварийных для оперного театра.

Пензенский завод запустит новую программу облигаций на 3 млрд руб.

В Саратовской области за тепло задолжали более 3 млрд руб. По словам директор саратовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрея Гусятникова, филиал испытывает недофинансирование в сфере тарифов в размере 7,4 млрд руб.

Мэрия Саратова вернет минтрансу более 17 млн руб. из-за реконструкции трамвая. Истец требовал взыскать неиспользованный остаток межбюджетного трансферта.

Пензенское ГКУ «Организатор перевозок» возглавил Денис Светкин.

Саратовская область опередила регионы ПФО по производству макарон. За первые шесть месяцев 2025 года регион произвел 91,3 тыс. тонн продукта.

Сердобчанин избил приятеля ложкой для обуви за тюремный жаргон.

Нина Шевченко