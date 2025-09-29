Мэрия Саратова вернет минтрансу более 17 млн рублей из-за реконструкции трамвая

Мэрия Саратова вернет областному минтрансу более 17 млн руб., выделенные на реконструкцию трамвайных путей. Соответствующее решение принял Двенадцатый арбитражный апелляционный. Жалобу на решение первой инстанции подали областные власти после того, как в минувшем апреле получили отказ.

Истец требовал взыскать неиспользованный остаток межбюджетного трансферта. Сумма иска составила 17 млн 361 тыс. руб. Эти средства были предоставлены в 2022 году из областного бюджета. Целью трансферта было финансирование работ по объектам инфраструктуры городского электротранспорта. В споре также участвовали комитет по финансам, комитет по транспорту и МУПП «Саратовгорэлектротранс».

Министерство ссылалось на то, что администрация не выполнила одну из работ. Не были внесены изменения в проектно-сметную документацию для скоростной трамвайной линии «Мирный переулок — 6-я Дачная». На эту работу был выделен трансферт в размере 17 млн 361 тыс. руб. Положительное заключение экспертизы по этому направлению отсутствовало. Таким образом, министерство считало эти средства неосвоенными и подлежащими возврату.

Суд первой инстанции отказал в иске. Суд установил, что общая сумма трансферта 79 млн 500 тыс. руб. была освоена полностью. Целевые показатели государственной программы были достигнуты. Администрация разработала четыре проектно-сметные документации с положительными заключениями.

Апелляционный суд не согласился с этими выводами. Суд отметил, что межбюджетные трансферты имеют строго целевой характер. Средства должны быть использованы только на конкретные цели. В отчете-заявке были указаны пять конкретных мероприятий, включая работы по линии «Мирный переулок — 6-я Дачная». По одному из мероприятий работа не была выполнена, а положительное заключение не получено. Две документации по маршруту № 9 не могут заменить отсутствие документации по маршруту № 3.

Апелляционный суд постановил отменить решение суда первой инстанции. Суд удовлетворил требования министерства транспорта. Администрацию города Саратова обязали вернуть в бюджет Саратовской области 17 млн 361 тыс. руб. Постановление суда апелляционной инстанции вступило в силу

Никита Маркелов