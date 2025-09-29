Саратовская область опередила регионы ПФО по производству макарон

Саратовская область стала лидером в Приволжском федеральном округе по производству макаронных изделий, сообщает Саратовстат. За первые шесть месяцев 2025 года регион произвел 91,3 тыс. тонн макарон, что составляет 65% от общего объема в ПФО.

Саратовские производители муки также показали высокий результат, выпустив 190,7 тыс. тонн продукции, что составило 20,4% от общего объема в округе. В производстве растительного масла и колбасных изделий Саратовская область заняла второе место в ПФО.

За первое полугодие 2025 года произведено 247,1 тыс. тонн растительного масла (21% от общего объема) и 40,4 тыс. тонн колбасных изделий (14,8% от общего объема). В рационе жителей Саратовской области мясо и мясопродукты составляют 8,4 кг в месяц, а хлебные продукты, включая макароны, — 7,2 кг в месяц.

