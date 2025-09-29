Сердобчанин избил приятеля ложкой для обуви за тюремный жаргон

В Сердобском районе Пензенской области местного жителя 2000 года рождения избили металлической ложкой для обуви. Пострадавший получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Полиция установила, что инцидент произошел после конфликта между двумя мужчинами. Хозяин дома, местный житель 1991 года рождения, пригласил к себе знакомого. Во время застолья гость начал рассказывать о тюремном сленге, что не понравилось хозяину. В результате словесного спора хозяин выгнал гостя, но тот продолжил тему разговора. Разозлившийся хозяин взял металлическую ложку для обуви и несколько раз ударил гостя по голове.

Полиция задержала злоумышленника, который дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Nikita Markelov