Командиру батальона ВСУ заочно дали 17 лет за теракт в Волгоградской области

Южный окружной военный суд заочно приговорил командира батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Гладченко к 17 годам лишения свободы за содействие террористической деятельности. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда. Там уточнили, что речь идет об ударе беспилотника по военной части в Волгоградской области.

Суд признал Гладченко виновным по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. В пресс-службе отметили, что он командовал батальоном отдельного полка беспилотных систем ВСУ.

Целью атаки стала военная часть в Волгоградской области. Ранее сообщалось, что суд установил причастность Гладченко к организации и исполнению террористического акта с использованием беспилотного летательного аппарата.

Нина Шевченко