Суд обязал сделать скидку

Управление Росимущества по Саратовской области обязано продать более 4,6 тыс. кв. м. на Соколовой у Воскресенского кладбища за 81 тыс. руб. Соответствующее решение Арбитражного суда Саратовской области по иску ООО «Правовые технологии» и АО «Волгопродмонтаж» устояло в апелляции и вступило в силу. Суд отклонил доводы управления, указав, что истцы как собственники зданий на этом участке имеют исключительное право на его выкуп. Право на льготную стоимость в 2,5% от кадастровой стоимости возникло из-за переоформления права постоянного пользования на аренду в 1995 году.

Фото: nspd.gov.ru Спорный участок расположен напротив входа на Воскресенское кладбище

Фото: nspd.gov.ru

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которое обязывает Территориальное управление Росимущества по Саратовской области продать земельный участок на Мурманском проезде и Соколовой возле входа на Воскресенское кладбище. Кадастровая стоимость земли оценивается более чем в 3,2 млн руб. Истцами по делу выступили ООО «Правовые технологии» и АО «Волгопродмонтаж».

АО «ВПМ» работает с 1992 года. Компания строит дома и здания. Она находится в Саратове. Директор — Сергей Емельянов. Он управляет компанией с 2018 года. Число сотрудников стало меньше. В 2018 году их было 7. В 2024 году — 1. Выручка компании составила 3 млн руб. Прибыль в 2024 году — 12 млн руб.

Заявители потребовали обязать управление принять решение о продаже им в общую долевую собственность земельного участка площадью более 4,6 тыс. кв. м. Цена выкупа должна была составить 2.5% процента от кадастровой стоимости, то есть 80 882 руб. 73 коп. Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск 18 июня 2025 года. Управление Росимущества подало апелляционную жалобу, прося отменить это решение.

ООО «Правовые Технологии» зарегистрировано в Саратове 30 октября 2018 года. Компания сдает и управляет недвижимостью. С мая 2023 года компанию возглавляет Алексей Алексеев. Учредители — Алексей Алексеев и Оксана Кузнецова. Число сотрудников уменьшилось. В 2023 году их было 6. В 2024 году — 2. Данных о выручке и прибыли нет.

История участка началась в 1954 году. Тогда его предоставили управлению «Продмонтаж» под строительство административного здания. В 1992 году участок передан тресту «Волгопродмонтаж» в постоянное пользование. В 1995 году это право переоформили в аренду для АОЗТ «Волгопродмонтаж». В 2005 году был заключен договор аренды участка площадью 4632 кв. м с ЗАО «Волгопродмонтаж» и Сбербанком. Позже права на объекты недвижимости на этом участке перешли к ООО «Правовые технологии». Компания также получила права по договору аренды земли. На участке находятся несколько зданий. Они принадлежат истцам на праве собственности.

В июле 2024 года компании подали заявление о выкупе участка. Управление Росимущества дважды отказывало. Основанием для отказа называли наличие нескольких собственников объектов на участке и несоответствие территориальной зоны виду разрешенного использования.

Суд установил, что истцы устранили первое препятствие. Они подали совместное заявление о приобретении участка в долевую собственность. Что касается вида использования, суд признал его действительным. Разрешенное использование было установлено до принятия классификатора. Фактическое использование участка соответствует записям в ЕГРН. Арендный договор 2005 года был заключен после принятия местных правил землепользования и соответствовал им.

Суд подтвердил исключительное право истцов на выкуп участка. Это право основано на том, что они являются собственниками расположенных на нем зданий. Право на льготную цену в 2.5% от кадастровой стоимости возникло из-за переоформления права постоянного пользования в аренду до 1 июля 2012 года. Это переоформление было совершено в 1995 году.

Апелляционный суд отклонил жалобу управления Росимущества. Решение суда первой инстанции осталось без изменения. Постановление апелляционной инстанции вступило в силу.

Никита Маркелов