Гидротехнику спустили на воду

Кассация отказала администрации Лиманского района Астраханской области в споре о приемке на баланс шлюзов-регуляторов в ильмене Большой Долбанский, построенных в рамках программы «Охрана окружающей среды». В 2023 году муниципалитет отказался исполнять распоряжение правительства региона и не принял в собственность гидротехнические сооружения. Только спустя год областное управление капитального строительства обратилось в суд, посчитав отказ неправомерным. Арбитражный суд Астраханской области и апелляция поддержали требования региональных властей, но муниципальные чиновники с решениями не согласились и дошли до кассации. Но Арбитражный суд Поволжского округа согласился с выводами нижестоящих инстанций о том, что объекты необходимы для регулирования водного режима и улучшения санитарной обстановки в Лиманском районе, а значит, должны находиться в муниципальной собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Лиманского района примет на баланс шлюз только после решения суда

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций по делу о спорных гидротехнических сооружениях в Лиманском районе Астраханской области, подтвердив их законность и обоснованность требований управления капстроительства (УКС) региона. Причиной спора стал отказ муниципалитета принимать на баланс два построенных шлюза-регулятора в восточной и западной частях ильменя Большой Долбанский.

Строительство гидротехнических сооружений было включено в программу «Охрана окружающей среды Астраханской области» в 2015 году. Проект был направлен на улучшение экологической ситуации и финансировался из федерального, областного и муниципального бюджетов. Проектирование было завершено в 2012 году компанией ЗАО «Дарводгео», а разрешение на строительство выдано в 2018 году. Согласно порталу «ЕИС Закупки», только в июне 2020 года УКС Астраханской области объявило соответствующий тендер стоимостью 16 млн руб. В июле был определен подрядчик — местное ООО «Бест-Строй», которому предстояло завершить работы до 1 декабря того же года.

ООО «Бест-Строй» зарегистрировано в Астрахани в апреле 2013 года. Основной вид деятельности фирмы — подготовка строительной площадки. С мая 2023 года компанией руководит Владимир Снопко. Юрлицо принадлежит Татьяне Никулиной (90,91% доли) и Владимиру Кокину (9,09%), он также является единственным учредителем ООО «Судоремонтное предприятие ВВК». За 2024 год «Бест-Строй» заработал 12 млн руб. при обороте 44 млн руб. Стоимость активов — 63 млн руб. Организация принимала участие в 37 арбитражных делах на сумму 466 млн руб., в настоящее время рассматриваются три спора. В роли поставщика фирма выступала 19 раз, заключив контракты на сумму 469 млн руб. В отрасли «разборка и снос зданий, подготовка строительного участка» компания занимает четвертое место в регионе.

Объекты были сданы в срок, а в эксплуатацию были введены только 30 августа 2021 года по решению администрации Лиманского муниципального района. В июле 2023 года правительство Астраханской области распорядилось, чтобы муниципалитет принял шлюзы-регуляторы в ильмене Большой Долбанский в собственность. Письмо с соответствующим поручением областные власти направили администрации в мае.

В июне муниципалитет сообщил правительству, что шлюзы на баланс не возьмет. Причины в акте суда не уточняются.

Спустя год, в мае 2024 года, областные власти сочли отказ муниципалитета незаконным и обратились с иском в Арбитражный суд региона. Заявителем выступило УКС Астраханской области. Представители ведомства настаивали на легитимной передаче имущества администрации Лиманского района, поскольку оно было построено именно в ее интересах. Суд установил, что назначение шлюзов-регуляторов — регулирование водного режима ильменя, улучшение его санитарного состояния и, как следствие, улучшение жизнеобеспечения поселка Лиман с населением около 10 тыс. человек. Требования управления были удовлетворены в марте этого года.

Но муниципальные чиновники с решением не согласились и обжаловали его в апелляции в апреле. В ходе процесса ответчик пытался приобщить к делу новые доказательства — копию Устава муниципального образования, однако суд, хотя и принял их, не счел достаточными для отмены решения. В июне определение первой инстанции было оставлено без изменений.

В августе последовала кассационная жалоба на акты нижестоящих судов. Администрация Лиманского района заявила о неполном выяснении обстоятельств и неправильном применении норм права. Однако Арбитражный суд Поволжского округа посчитал ранее вынесенные решения правомерными, полностью поддержав выводы о том, что построенные гидротехнические сооружения по своему функциональному назначению предназначены для решения вопросов местного значения, а потому их нахождение в муниципальной собственности законно и необходимо.

Нина Шевченко