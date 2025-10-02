И.о. главы Малосердобинского района Пензенской области стал Сергей Балакин

Полномочия главы Малосердобинского района Пензенской области возложили на Сергея Балакина. Новые должностные обязанности он исполняет с сегодняшнего дня, 2 октября.

О назначении Сергея Балакина исполняющим полномочия главы Малосердобинского района стало известно в ходе внеочередного заседания 37-й сессии Собрания представителей района. 4 декабря должен состояться конкурс по отбору кандидатур на должность главы Малосердобинского района.

Напомним, ранее этим районом руководил Иван Кирюхин. Он досрочно сложил полномочия и возглавил Пензенский район с приставкой и.о.

Павел Фролов