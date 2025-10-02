Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

И.о. главы Малосердобинского района Пензенской области стал Сергей Балакин

Полномочия главы Малосердобинского района Пензенской области возложили на Сергея Балакина. Новые должностные обязанности он исполняет с сегодняшнего дня, 2 октября.

О назначении Сергея Балакина исполняющим полномочия главы Малосердобинского района стало известно в ходе внеочередного заседания 37-й сессии Собрания представителей района. 4 декабря должен состояться конкурс по отбору кандидатур на должность главы Малосердобинского района.

Напомним, ранее этим районом руководил Иван Кирюхин. Он досрочно сложил полномочия и возглавил Пензенский район с приставкой и.о.

Павел Фролов