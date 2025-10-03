Минсельхоз запретил ловить воблу в Астраханской области до конца 2026 года

Министерство сельского хозяйства России продлило запрет на вылов воблы в Каспийском море и водоемах Астраханской области и Калмыкии до 31 декабря 2026 года. Этот запрет касается как промышленного, так и любительского рыболовства, за исключением разрешенного прилова. Документ размещен на официальном портале правовых актов.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что за последние 35 лет вылов воблы на Каспии сократился в 60 раз. В связи с этим регион предложил ограничить вылов рыбы, что было поддержано Росрыболовством и Минсельхозом России. Позже было принято решение о полном запрете на вылов воблы в 2025 году.

Запрет на вылов сазана в Цимлянском водохранилище Волгоградской области продлен до конца 2025 года. Также до конца следующего года продлевается запрет на вылов плотвы в семи районах Астраханской области, и запрещено использование определенных орудий лова. С 11 декабря 2025 года по 15 февраля 2026 года будет действовать запрет на любительское рыболовство щуки в Волге и ее водотоках в границах Калмыкии и Астраханской области.

Никита Маркелов