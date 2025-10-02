В Саратовской области самый дорогой бензин и наиболее низкие зарплаты в ПФО

Саратовская область занимает первую строчку в Приволжском федеральном округе (ПФО) в части подорожания популярных марок бензина. При этом регион находится на последнем месте по зарплатам.

Согласно данным мониторинга Росстата за 22-28 сентября, по сравнению с предыдущей неделей, бензин в Саратовской области в среднем подорожал на 1 руб. 78 коп. — до 65,27 руб. за литр. АИ-92 вырос в цене на 2 руб. 40 коп. — до 63,25 руб. за литр (наиболее высокий показатель в ПФО).

АИ-95 стал дороже на 73 коп. — рост до 67,52 руб. (так же первое место). АИ-98 подорожал на 10 коп. — до 86,05 руб. Дизельное топливо выросло в цене на 1 руб. 86 коп. — до 70,86 руб. за литр.

Подорожание бензина затронуло 77 субъектов РФ. На Крым и Севастополь пришелся самый заметный рост цен — на 4,9% и 5,6% соответственно.

Павел Фролов