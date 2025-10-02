В Пензе правительство отдало за пиар 14 миллионов подрядчику из Москвы

ГАУ «Информационный центр „Пензенская правда“» заключил договор с московским ООО «Диджитал-агентство 5» («ДА 5») на размещение публикаций в соцсетях. Карточку контракта стоимостью 14,5 млн руб. опубликовали в ЕИС «Госзакупки».

Подрядчику предстоит подготовить и опубликовать «информацию о социально-экономическом, общественно-политическом развитии Пензенской области». С 1 октября до 15 декабря «ДА 5» обязался выпустить 340 постов во «ВКонтакте», 60 — в «Одноклассниках» и 318 — в Telegram, а также настроить рекламу (таргетирование — 140 единиц). Так, компания будет размещать в среднем 11 публикаций в день. Отметим, посты в национальном мессенджере Max в рамках данной закупки не приобрели.

«Пензенская правда» — издание регионального правительства. Директором ГАУ «ИЦ „Пензенская правда“» является Михаил Демин (экс-соучредитель ООО «Пензаинформ», с которым ГАУ также заключает контракты). Учреждение регулярно закупает публикации о развитии региона у местных и федеральных СМИ.

ООО «ДА 5» учредил в апреле 2024 года ямало-ненецкий политолог и экс-председатель рабочей группы салехардского проекта партии «Единая Россия» «Народный Контроль» Шамиль Рак. Господин Рак является единственным сотрудником компании — гендиректором. Первый год работы организация закончила с выручкой 14 млн руб. и прибылью 9,5 млн руб. По данным Rusprofile, договор с «Пензенской правдой» стал для «ДА 5» первым господрядом.

В конкурсе также участвовало петербургское ООО «Стратегические коммуникации». Компания предложила оказать услугу за 12,46 млн руб., но по итогам конкурса набрала в три раза меньше баллов, чем «ДА 5». При этом специализация «Стратегических коммуникаций» — продвижение госучреждений в соцсетях.

По данным Rusprofile, за пять лет существования компания исполнила 26 контрактов на сумму 206 млн руб. Среди заказчиков: структуры московской мэрии и правительства Санкт-Петербурга, Минцифры и Минспорта РФ, подведомственные Минздраву РФ учреждения, «Росмолодежь», «Росавтодор», «Росатом», АО «Глонасс» и другие федеральные и региональные учреждения.

«Стратегические коммуникации» принадлежат Владиславу Алушкину и Алексею Кравченко, последний также является гендиректором организации. В 2023 году выручка компании составила 19 млн руб., прибыль — 1,2 млн руб. С начала работы претензии к «Стратегическим коммуникациям» предъявили один раз — на сумму 190 тыс. руб.

Дарья Васенина