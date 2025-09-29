Пензенское ГКУ «Организатор перевозок» возглавил Денис Светкин

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» сменился руководитель. С 10 сентября временно исполняющим обязанности директора назначен Денис Светкин.

В конце июля 2025 года Лариса Панкова покинула пост, который занимала с января 2022 года. После ее ухода директором стала Ольга Алексеева, ранее работавшая главным бухгалтером. Однако она проработала менее двух месяцев.

Теперь руководство возглавил Денис Светкин, ранее занимавший должность заместителя Ларисы Панковой.

Никита Маркелов