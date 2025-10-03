Прокурором Малосердобинского района стал Григорий Сумароков

Должность прокурора Малосердобинского района Пензенской области занял советник юстиции Григорий Сумароков. Соответствующий приказ подписал Генпрокурор РФ 1 октября 2025 года.

Григорий Сумароков приступил к службе в прокуратуре Пензенской области в мае 2013 года. Он работал помощником прокурора Ленинского района Пензы, прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, зампрокурора Октябрьского района Пензы.

У Григория Сумарокова высшее юридическое образование, он женат, воспитывает сына. В 2008 году новый прокурор Малосердобинского района окончил обучение в ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» по специальности «юриспруденция».

Павел Фролов