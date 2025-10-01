В ТОР «Сердобск» приступили к выпуску мобильных АЗС

В Сердобском районе Пензенской области на территории опережающего развития «Сердобск» ко Дню машиностроителя открылось новое производство. Резидент ТОР — компания «Спецмаш Сердобск», входящая в Группу компаний Benza, — запустила завод по выпуску мобильных автозаправочных станций (АЗС).

Это уже второе предприятие ГК Benza в Пензенской области, укрепляющее ее позиции как производителя спецтехники. Запуск нового завода позволил группе компаний значительно нарастить мощности в сегменте мобильных АЗС.

К церемонии открытия присоединились председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, представители регионального министерства экономического развития и промышленности, а также руководители других компаний — резидентов ТОР «Сердобск».

По словам господина Симонова, в регионе целенаправленно создаются условия для запуска новых и расширения действующих производств. Он подчеркнул, что территории опережающего развития и индустриальные парки доказали свою эффективность как инструменты поддержки бизнеса.

В указанный проект вложено порядка 140 млн руб. инвестиций. Часть этой суммы потрачена на обеспечение высоких стандартов качества. На предприятии установлен портал автоматической сварки, благодаря чему достигается высокая прочность резервуарных швов. Также на заводе есть современная малярная камера для нанесения защитных покрытий.

Участие в реализации проекта приняло АО «Пензаспецавтомаш». Поставки продукции нового предприятия осуществляются в комплексе с программным обеспечением.

