В Волгограде ушли главы областных комитетов по архитектуре и информтехнологиям

Елена Прохорова покинула пост председателя комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области, сообщили в администрации региона.

Госпожа Прохорова возглавляла ведомство с января 2017 года. Временно ее обязанности исполняет заместитель Алексей Приказчиков.

Должность председателя комитета информационных технологий покинул Алексей Кидалов — он возглавлял ведомство с мая 2021 года. Временно исполнять обязанности будет заместитель Вячеслав Заварухин.

Никита Маркелов