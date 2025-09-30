В Саратовской области за тепло задолжали более трех миллиардов рублей

Население Саратовской области задолжало за оплату тепловой энергии более 3 млрд руб. Об этом сообщили в областной думе на депутатских слушаниях, посвященных вопросу подготовки к отопительному сезону.

Директор саратовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Гусятников рассказал, что в рамках подготовки к отопительному периоду было заменено более 9,3 км поврежденных участков трубопроводов и 29 км тепловой изоляции. Также проведены испытания на гидравлическую плотность от источника — Саратовской ТЭЦ-5.

Гидравлические испытания на плотность и прочность провели на 675 участках. Это 100% сетей в городах Саратов, Энгельс, Балаково. В этом году метод повышенного давления при проведении гидравлических испытаний выявил на 60% дефектов больше, чем в 2023 году. По этой причине, по словам руководителя филиала, приходилось продлевать сроки отключения горячего водоснабжения.

По словам Гусятникова, филиал испытывает недофинансирование в сфере тарифов в размере 7,4 млрд руб. За 5 лет объем инвестиций в теплосетевой комплекс составил 9,2 млрд руб., из них 4,7 млрд — это заемные средства самой компании. То есть тарифом покрыто всего 43% затрат.

Он посетовал, что с 1 июля оптовая цена на газ выросла. Плата для населения увеличилась на 11,8 %, в то время как в других регионах, находящихся в схожей климатической зоне, «прибегают к более динамичному росту тарифов». Также он пожаловался на потерю выручки за подогрев воды. Дебиторская задолженность населения практически не меняется из года в год и составляет более 3 млрд руб. По словам Гусятникова, система теплоснабжения изношена и требует инвестиций, превышающих уровень, предусмотренный регулируемыми тарифами.

Татьяна Смирнова