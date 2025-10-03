Президент Путин подписал закон, предложенный Астраханской областной думой

Президент России Владимир Путин подписал изменения в Федеральный закон, предложенные думой Астраханской области, касающиеся патентной системы налогообложения. Новые пункты уточняют виды предпринимательской деятельности, для которых можно использовать патенты, устраняя предыдущие противоречия.

Патенты на охранную деятельность для индивидуальных предпринимателей были отменены, так как их деятельность разрешена только юридическим лицам. Также уточнена ситуация с патентами на деятельность сторожей и вахтеров, для которых отсутствовали четкие определения в законодательстве.

Инициатива внесения изменений принадлежит председателю Думы Астраханской области Игорю Мартынову. После одобрения Госдумой и Совфедом, закон был подписан президентом. Новый закон исключает услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров из перечня видов деятельности, для которых индивидуальные предприниматели могли бы использовать патентную систему.

Нина Шевченко