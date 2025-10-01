В Саратове «РСК Наследие» сделает проект противоаварийных для оперного театра

Компания «РСК Наследие» займется разработкой проектно-сметной документации для противоаварийных работ в театре оперы и балета в Саратове. Контракт на сумму 10,3 млн руб. заключен 29 сентября. Завершить работу планируется к 27 февраля 2026 года.

Документ будет основан на инженерных изысканиях, проведенных той же компанией в мае. В январе этого года «Наследие» также получило контракт на консервацию здания театра.

Реконструкция театра началась в 2020 году под руководством фирмы «Адепт Строй», но из-за задержек и изменений проект был остановлен летом 2023 года. Осенью того же года договор с генподрядчиком был расторгнут, а суд взыскал с компании около миллиарда рублей неотработанного аванса. Двое бывших заказчиков, Роман Карякин и Владимир Шевцов, были осуждены. В марте 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил, что завершить реконструкцию возьмется государственная корпорация, так как регион не смог справиться с задачей. Ранее «РКС Наследие» законсервировало театр на время простоя работ.

