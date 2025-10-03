С веткой на камеру

В Саратовской области проблема сбора и вывоза ТКО не решена — к такому выводу пришли на профильном совещании в региональном парламенте. Не хватает контейнерных площадок, особенно для крупногабаритного (КГО) и растительного мусора. Последний с первого сентября складировать у мусорных баков запрещено, однако граждане продолжают игнорировать норму. Решением может стать установка видеонаблюдения у каждой контейнерной площадки. Из-за этого возникают несанкционированные свалки, объясняют в министерстве природных ресурсов. Также в думе пожаловались на бизнес, который уклонятся от договоров с регоператором, а также на рост стоимости утилизации растительных отходов. Прокуратура низкие темпы развития инфраструктуры, несмотря на положительную динамику.

В Саратовской областной думе прошло совещание, посвященное проблемам обращения с твердыми коммунальными отходами. Открывая мероприятие, председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Дмитрий Полулях («ЕР») сообщил, что в регионе остро ощущается нехватка площадок по сбору мусора — как общественных, так и тех, что стоят у многоквартирных домов.

Слово взял министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин. Он сообщил, что коммунальная система обращения с ТКО включает площадки с контейнерами, объекты обработки (три обрабатывающих мусоросортировочных комплекса), 20 мусороперегрузочных станций, 10 лицензированных полигонов. Основными участниками выступают: Региональный оператор, органы местного самоуправления, управляющие, мусоровывозящие компании.

В прошлом году Регоператору было поручено разработать и предоставить временные графики транспортирования ТКО в крупных городах области — это Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов, Пугачев и Вольск. Это было сделано. Мониторинг, когда мусоровоз должен приезжать на ту или иную контейнерную площадку, проводят еженедельно. Каждую неделю в крупных городах мониторят от 150 до 200 контейнерных площадок. В Саратове несоблюдение временного графика вывоза ТКО находится на уровне 3% площадок, нарушение графика вывоза КГО — 6%. В Энгельсе эти показатели выше: ТКО — 7%, КГО — 9%. По словам руководителя ведомства, это говорит о том, что либо есть сбои в работе мусоровывозящей техники, либо имеются другие факты — например, во дворах проводят ремонт, трубопроводы прокладывают, и мусоровоз просто не может проехать. То есть подъезжает утром, не может проехать и едет дальше по маршруту. Также есть случаи, когда мусоровоз не может подъехать к бакам, потому что проезд загораживают машины.

Основные обращения поступают как раз по поводу крупногабаритных отходов (КГО), которые не вмещаются в контейнер. Вывоз КГО зависит от двух факторов: наличие обустроенных отсеков для вывоза КГО и периодичность вывоза. В Саратове более 90% обустроенных контейнерных площадок имеют отсеки КГО, но зачастую они слишком маленькие и быстро заполняются. В Ртищево насчитывается 28%, в Аткарске — 22 %, в Энгельсе — всего 6% от обустроенных контейнерных площадок имеют отсеки КГО. Они заполняются за 2-3 дня, а потом мусор складывают рядом. Выходом послужил бы вывоз мусора 2-3 раза в неделю, но по нормативам КГО вывозят раз в неделю. Хотя этого оказывается недостаточно. Участники совещания согласились, что при уборке раз в неделю порядка не будет.

На сегодняшний день в области насчитывается только 41% обустроенных контейнерных площадок. По словам господина Доронина, эту работу ведут муниципалитеты согласно системных планов, которые разработали три года назад по поручению губернатора вместе с муниципалитетами. В этом году планируют обустроить 1,3 тыс. контейнерных площадок. Всего в области располагается их около 20 тыс. Из них 14 тыс. относятся в зоне обслуживания муниципалитетов и управляющих компаний. Причем на долю управляющих компаний относится 60% всех контейнерных площадок.

С 1 сентября растительный мусор запрещено складировать в контейнерах, так как он не относится к ТКО, напомнил министр. Ветки должны складироваться отдельно и затем вывозиться. На полигонах растительность принимают, но впоследствии это приводит к возгоранию. Лучший вариант — это измельчители, специальные агрегаты. Их нужно приобретать муниципалитетам, но «особой активности, к сожалению, не видим», высказался господин Доронин. При этом щепки необходимы при уходе за зелеными насаждениями, проведении работ по благоустройству.

Другая проблема — юрлица. Они не имеют своих контейнерных площадок, хотя каждое юридическое лицо обязано заключить договор с Регоператором и обустроить свою контейнерную площадку. «Много случаев, когда юридические лица по тем или иным причинам уклоняются от этого, и регоператор обязан заключить с ними договор, привязав их к другой контейнерной площадке, и начинаются судебные тяжбы по взысканию платежей»,— сказал господин Доронин.

В СНТ контейнеры также переполняются. Регоператор собирает платеж по нормативам. Муниципальные образования должны увеличивать количество контейнеров на этих площадках или увеличивать периодичность вывоза мусора.

С 1 сентября провели 22 выездных обследования, в результате объявили 71 предостережение в основном управляющим компаниям, муниципальным образованиям. «Если улучшения ситуации не произойдет, будут уже не предостережения, а предписания, которые могут привести к административным мерам»,— подытожил господин Доронин.

Старший прокурор отдела по надзору за соблюдением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства Гаджимурад Асадулаев сообщил, что взял для анализа 23-25 годы. За этот период органы прокуратуры выявили свыше 5 тыс. нарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления. Вынесли 2,2 тыс. представлений, к административной ответственности привлекли 120 лиц, в суд направили свыше 600 исковых заявлений.

Среди постоянных проблем — организация сбора и вывоза отходов на контейнерных площадках, недостаточность баков непосредственно на площадках, захламление прилегающей территории.

Несанкционированные свалки у контейнерных площадок зачастую образуются из-за КГО, растительных отходов. Старший прокурор объясняет это низким правосознанием, когда люди готовы выкидывать мусор куда угодно, а также отсутствием места как такового, куда можно сложить крупногабаритный отход, растительность. «Если мы решим вопрос раздельного накопления КГО и ТКО, у нас, возможно, не будет несанкционированных свалок»,— рассказал Гаджимурад Асадулаев.

По данным прокуратуры, ежегодный рост оборудованности площадок увеличивается на 7-9%, что недостаточно.

«Темпы развития инфраструктуры не позволяют сделать вывод, что у нас все налаживается в этой сфере, положительная динамика есть, но эффективность низкая»,— сообщили в прокуратуре.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации город Саратов Алексей Сидоров озвучил, что в облцентре расположено более 2,5 тыс. мест накопления мусора, из них менее 1,4 тыс. предназначены для нужд многоквартирных домов, 627 — для нужд ИЖС, 354 места накопления для нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 200 контейнерных площадок для нужд СНТ.

Среди основных проблем — захламление контейнеров древесными отходами. С 1 сентября их нельзя складировать на площадках. При этом плата за утилизацию резко возросла: полигон «Вектор» с 1 октября поднял стоимость за утилизацию с 800 руб. за тонну до 8 тыс. Такие отходы может принимать «Ситиматик», но самая ближняя точка к Саратову — Энгельс, а это значит, что везти придется через новый мост, преодолеть систему «Платон». Соответственно стоимость также возрастет. Чиновник высказался, что над проблемой работают. Для ее решения необходимо приобретать технику, которая будет перерабатывать растительные отходы, которые затем можно будет использовать во вторичном производстве.

Также захламленности городу добавляют дома, которые не прикреплены к контейнерным площадкам. Соответственно норма накопления отходов на площадке превышается, отметил чиновник.

По словам господина Сидорова, где-то площадок недостаточно, а где-то их больше, чем нужно по нормативу. Баков в Саратове даже больше, чем необходимо по вывозимому количеству мусора. Но на месте выясняется, что вместо двух баков — там должно стоять от пяти до семи. А где-то вместо семи их оказывается 15. То есть логистические цепочки оказываются нарушены.

Саратов запустил пилотный проект: подписали соглашение с МТС, установили камеры. В течение месяца удастся оценить результат. Помимо камер по-прежнему действенным методом остается инспекционный выезд. Когда возле баков ставят контролеров, которые следят, чтобы мусор не выбрасывали из проезжающих машин, со временем на этих точках удается навести порядок.

Господин Сидоров пообещал проинспектировать каждую контейнерную площадку и довести ее до ума.

«Ситиматик» передал мэрию информацию о тех коммерческих организациях, которые заключили с ними договор. Нужно отработать больше 14,5 тыс. Из них свою площадку имеют только около 500. Все остальные — это прикрепленные к тем или иным многоквартирным домам и к площадкам муниципалитета. Порядок наводят в ручном режиме.

В АО «Ситиматик» подтвердили, что вывоз КГО проходит не реже, чем раз в неделю, то есть периодичность соблюдается. По их мнению, главная проблема — это как раз недостаток мест накопления для древесных и растительных, крупногабаритных отходов. В мешках, на которые жалуются жители, в 99 % случаях оказываются растительность. Мешки вывозят, подсобные рабочие забирают то, что находится в шаговой доступности, но проводить остальную зачистку — не в их компетенции. Прозвучали слова благодарности в адрес мэрии, которые наконец начали работать с юрлицами.

По итогам совещания Дмитрий Полулях пожелал мэрии усилить работу по оснащению контейнерных площадок камерами видеонаблюдения, а также наладить взаимодействие между муниципалитетами, правительством, «Ситиматиком», прокуратурой. Муниципалитетам необходимо решать вопрос с дефицитом контейнерных баков, а «Ситиматику» сформировать предложения, как вывозить растительный мусор.

Татьяна Смирнова