Аграрии Саратовской области получат 120 млн руб. компенсации за набеги сайгаков

Из резервного фонда правительства Саратовской области выделено 120,9 млн руб. на поддержку аграриев, пострадавших от набегов сайгаков. Большинство полей, на которые зашли животные, находится в Новоузенском, Питерском, Александрово-Гайском и Дергачевском районах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Созданные для оценки ущерба специальные комиссии установили, что повреждены сельхозугодья 93 хозяйств на площади 18,5 тыс. гектаров. Деньги направят тем, кто выращивает зерно, и аграриям, которые занимаются сельхозкультурами на корма для животных.

Из подписанного губернатором Романом Бусаргиным постановления следует, что животноводческим фермерам, чьи сенокосы и многолетние травы пострадали от сайгаков, выделят 60 млн руб. 41,1 млн направят в Александрово-Гайский район, 13,6 млн руб. — в Новоузенский, 5,1 млн руб. — в Питерский.

Тем, кто занимается выращиванием сельхозкультур, выделили 60,9 млн руб. Из них 36,7 млн руб. Новоузенскому району, 13,7 млн руб. Питерскому и 10,4 млн руб. — Дергачевскому.

В Саратовскую область сайгаки мигрировали из Казахстана. Это стало причиной внесения изменений в федеральное законодательство для регулирования численности диких животных. Минприроды намерено исключить из Красной книги РФ две популяции сайгаков из трех.

Ольга Симонова