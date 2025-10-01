В Астрахани поставят на учет каждую дорогу и мост

Управление дорожного хозяйства и транспорта мэрии Астрахани завершило конкурс по поиску подрядчика, который проведет инвентаризацию улично-дорожной сети в областном центре. Начальная максимальная цена контракта составляла 90,1 млн руб.

В аукционе приняли участие три организации. Победителем было объявлено юрлицо, предложившее исполнить контракт за 67,75 млн руб. Название фирмы обнародуют после заключения договора.

Согласно техническому заданию, до конца ноября 2026 года подрядчик должен создать цифровые досье для всех дорог (1327 шт.), мостов, в том числе пешеходных (49), и водопропускных труб, а также разработать современные проекты организации дорожного движения.

Специалисты разработают комплексный анализ транспортных потоков с помощью математического моделирования. Это позволит выявить и предложить решения для ряда актуальных проблем в транспортной системе города. В числе проектных решений — введение зональных ограничений скорости. Также планируется оптимизация движения маршрутных такси и автобусов и обустройство новых остановочных пунктов. Особое внимание уделят созданию безопасных маршрутов для детей, включая проектирование переходов и велодорожек.

Кроме того, будут предложены меры по организации движения грузового транспорта, чтобы минимизировать его воздействие на жилые зоны. В планах также улучшение парковочного пространства. Все предложения будут оформлены в виде схем и брошюр для согласования с ГИБДД.

Нина Шевченко