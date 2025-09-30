Пензенский завод запустит новую программу облигаций на 3 млрд

Научно-производственное предприятие «Моторные технологии» объявило о запуске новой программы облигаций серии 002Р на сумму 3 млрд руб. Об этом сообщил эмитент.

Завод «Моторные технологии» основан в 2011 году. Компания выпускает моечные машины. Сейчас ассортимент включает больше 90 моделей. Предприятие поставило больше 10 тыс. единиц оборудования в более чем 500 городов России и зарубежья. Генеральный директор — Ольга Изранова, она же владеет производством. На предприятии трудится порядка 200 сотрудников. У компании есть три товарных знака. Выручка в 2021 году — 391,7 млн руб. Чистая прибыль — 4,4 млн руб. Компания занимает 4 место по выручке в Пензенской области.

Облигации будут размещаться в рамках бессрочной программы, предполагающей срок размещения до 10 лет. В настоящее время у компании в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций на общую сумму 340 млн руб.

«Моторные технологии» специализируется на проектировании и производстве моечных машин для деталей, агрегатов и узлов, предлагая более 90 видов оборудования. Завод компании, основанный в 2011 году, расположен в Пензе.

Нина Шевченко