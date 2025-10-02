Срок для экс-комиссара

Астраханский суд назначил наказание экс-главе Ахтубинского муниципального района Владимиру Михеду. Его признали виновным в получении взятки в размере 1 млн руб. за пособничество предпринимателю при покупке недвижимости в Ахтубинске. Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима, оштрафовал, изъял деньги и автомобиль. Защита подсудимого дело не комментирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Михед возглавлял район с июля 2022 по май 2025 гг.

Фото: Администрация Ахтубинского района Владимир Михед возглавлял район с июля 2022 по май 2025 гг.

Фото: Администрация Ахтубинского района

Ахтубинский районный суд Астраханской области 2 октября вынес приговор экс-главе муниципального образования Владимиру Михеду. Его признали виновным в крупной взятке (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Владимир Михед, ранее занимавший должность военного комиссара Ахтубинска, в июле 2022 года был назначен главой района.

Уголовное дело в отношении бывшего главы Ахтубинского района было возбуждено в конце января этого года, сообщала пресс-служба муниципалитета. Тогда же, заявляли в администрации губернатора, чиновник был отстранен от должности. Обязанности главы временно передали его заместителю по социальным вопросам Виктории Лопушенко.

В феврале Михеду было предъявлено обвинение во взятке в размере 1 млн руб. Как считало следствие, чиновник в ноябре 2022 года заключил с предпринимателем договор аренды нежилого здания на ул. Циолковского в Ахтубинске и обещал помочь с покупкой недвижимости.

Весной глава района дал признательные показания и подал в отставку. 27 мая Совет депутатов района утвердил его заявление о досрочном прекращении полномочий. С 28 мая по 4 июля временно исполняющим обязанности руководителя администрации был Иван Самойленко, а затем место главы занял 62-летний пенсионер органов внутренних дел Сергей Новак.

В суд дело Владимира Михеда поступило в июле. С того момента слушания семь раз откладывались. Сегодня по итогам заседания судья Анатолий Проскурин избрал наказание бывшему чиновнику в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также Михеду назначен штраф в размере 3 млн руб., а полученная взятка конфискована. Осужденный на три года лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. В прокуратуре отметили, что ранее суд арестовал автомобиль Михеда. Он будет сохранен до вступления приговора в силу. Адвокат Владимира Михеда Инна Таркова отвечать на вопросы «Ъ» не стала.

Нина Шевченко