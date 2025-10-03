Пензенский губернатор объяснил рост цен на бензин высоким спросом и логистикой

В Пензенской области за месяц цена литра бензина увеличилась на 1,29 рубля. Согласно данным Росстата, в начале сентября бензин стоил 61,07 рубля за литр, а к концу месяца цена поднялась до 62,36 рубля. Наибольший рост зафиксирован у бензина марки АИ-95, подорожавшего на 1,41 рубля.

В связи с ростом цен жители региона стали сообщать о очередях на некоторых заправках и исчезновении определенных марок бензина. Эти проблемы возникли на станциях, где бензин продавался дешевле, что привлекало больше покупателей. Также отмечалось, что владельцы топливных карт были привязаны к определенным заправкам, что усугубляло ситуацию.

Власти обсудили ситуацию на заседании оперативного штаба. Представители топливных компаний заверили, что поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) в регион продолжаются в полном объеме. Губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале сообщил, что причины временных простоев на АЗС связаны с логистическими вопросами из-за сезонного увеличения спроса. Он поручил держать ситуацию под контролем межведомственной рабочей группе с участием представителей УФАС и прокуратуры.

Никита Маркелов