В Пензе откроется логистический комплекс Wildberries

Компания РВБ, объединяющая Wildberries и Russ, готовится открыть первую очередь логистического комплекса в Пензе, сообщили в пресс-службе компании. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже получено.

На первом этапе комплекс займет 90 тыс. кв. м и сможет хранить до 60 млн товаров. В планах РВБ — установить трехуровневый автоматический конвейер, который будет обрабатывать до 1,5 млн товаров в сутки.

Полный ввод центра в эксплуатацию запланирован на начало 2026 года, когда его площадь увеличится до 180 тыс. кв. м. В РВБ уверены, что новый центр повысит эффективность логистики и ускорит доставку товаров в Пензенской области и соседних регионах.

ООО «РВБ» зарегистрировано в июле 2024 года в Московской области и специализируется на розничной онлайн-торговле. Генеральный директор — Роберт Мирзоян. Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (65% доли) и ООО «Стинн» (35%). Портфель включает более 20 товарных знаков, последние из которых зарегистрированы в 2025 году. Финансовые показатели ООО «РВБ» за прошлый год демонстрируют выручку 441,1 млрд руб. и чистую прибыль 47,6 млрд руб. при рентабельности 11%. По объему выручки компания занимает вторые позиции в России и своем регионе, значительно опережая средние показатели по отрасли. Юридическая активность организации характеризуется значительным объемом арбитражных дел — 3,7 тыс. споров на общую сумму около 4,7 млрд руб. Большинство споров связано с неисполнением обязательств, причем компания преимущественно выступает ответчиком. В судах общей юрисдикции преобладают дела о защите прав потребителей и трудовых спорах. Зафиксировано 388 исполнительных производств с текущей задолженностью 1,6 млн руб., в основном по госпошлинам и взысканиям. Компания связана с 59 организациями, преимущественно через управляемые структуры и общий адрес.

Нина Шевченко