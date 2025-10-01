Глава Малосердобинского района Иван Кирюхин возглавил Пензенский район

Бывший руководитель Малосердобинского района Иван Кирюхин перешел на работу в администрацию Пензенского района — стал и. о. главы. Мунслужащий сообщил о кадровых решениях на личной странице в соцсети.

«Для меня большая честь и ответственная задача — представлять интересы данного района. <...> Мои приоритеты — поддержка социальных инициатив и активное вовлечение молодежи в жизнь района»,— обозначил господин Кирюхин.

Иван Кирюхин руководил Малосердобинским районом восемь лет — с 9 октября 2017 года. По данным Rusprofile, сейчас в Арбитражном суде Пензенской области рассматривают два иска к администрации на общую сумму свыше 35 млн руб. Один из них — 34,5 млн руб. — за вред экологии, подробности пока неизвестны.

Бывший глава Пензенского района Сергей Балакин ушел в отставку днем ранее. Такое решение приняли на сессии местного собрания представителей. Господин Балакин руководил районом год — с сентября 2024-го. До этого чиновник был областным министром цифрового развития, занимал пост с 25 октября 2021 года.

Дарья Васенина