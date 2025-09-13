Сбитые над Польшей дроны, убийство политика в США, удар Израиля по Катару

Цитаты недели

«Скорее всего, мы имеем дело с масштабной провокацией» (премьер-министр Польши Дональд Туск о массовом прилете беспилотников на территорию страны).

«Я говорю Катару и всем странам, которые укрывают террористов: либо вы их изгоняете, либо предаете правосудию. Если вы этого не сделаете, это сделаем мы» (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху об ударе ЦАХАЛ по заседанию политбюро «Хамаса» в столице Катара).

«Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв. Никто не понимал молодежь Соединенных Штатов Америки и не проникался к ней чувствами лучше, чем Чарли. Все любили его и восхищались им, особенно я, теперь его нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и всей семье. Чарли, мы любим тебя!» (президент США Дональд Трамп об американском политике Чарли Кирке, застреленном во время выступления перед сторонниками).

Цифры недели

Банк России на заседании совета директоров 12 сентября принял решение о снижении ключевой ставки до 17%.

13 тыс. военных примут участие в российско-белорусских учениях «Запад-2025».

Официальный курс доллара впервые с апреля превысил 85 руб.

Дефицит федерального бюджета России за январь-август 2025 года составил 4,19 трлн руб. или 1,9% ВВП.

Третий месяц подряд уровень безработицы в России находится на историческом минимуме в 2,2%.

Самолеты иностранных собственников обошлись России минимум в 460 млрд руб.

Количество выданных кредиток в августе по сравнению с июлем увеличилось на рекордные 23%.

В первой половине 2025 года сети жестких дискаунтеров в России совокупно выручили свыше 642 млрд руб., что на 27% больше год к году.

Продажи сливочного масла снизились на 14,7% за январь-июль из-за рекордного подорожания продукта на 38%. Средняя цена пачки масла достигла 231 руб.

87% детей мигрантов не были зачислены в российские школы.

52 заключенных освободили власти Белоруссии в рамках сделки с США.

Палата представителей США приняла законопроект о выделении $900 млрд на военные расходы в 2026 финансовом году.

Apple представила сверхтонкий iPhone 17 Air с титановым корпусом. Его толщина составляет 5,6 мм.

По букве закона

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Европейской конвенции по предупреждению пыток.

Экс-глава Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов и его сын, действующий краснодарский судья Рустем Трахов, согласились с иском Генпрокуратуры о конфискации активов на 2 млрд руб.

Владимир Путин наградил начальника Генштаба Валерия Герасимова орденом Мужества.

Инициативы недели

Германия запускает новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ по России и профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине.

Мораторий на банкротство металлургических компаний могут ввести в рамках мер поддержки отрасли.

87 ученых направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой не допустить принятия законопроекта, разрешающего сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкала.

Отставки и назначения

Французский парламент отправил в отставку правительство Франсуа Байру.

Президент Франции назначил новым главой правительства министра обороны Себастьена Лекорно.

Президент и премьер-министр Непала подали в отставку на фоне массовых протестов в стране.

Сделки недели

Финтех-группа IDF Eurasia арендовала 4 тыс. кв. м в «Москва-Сити». Ежегодно компании придется платить за аренду 240–260 млн руб.