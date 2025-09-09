Фемида призналась в коррупции

Как стало известно «Ъ», Аслан Трахов, больше 20 лет возглавлявший Верховный суд Адыгеи, полностью признал антикоррупционный иск, поданный к нему Генпрокуратурой. Аналогичное заявление последовало от его сына, действующего краснодарского судьи Рустема Трахова. Они поддержали требование надзорного ведомства о том, что многочисленные активы, компании и недвижимость, оцениваемые в 2 млрд руб., должны быть обращены в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аслан Трахов

Фото: Верховный Суд Республики Адыгея Аслан Трахов

Фото: Верховный Суд Республики Адыгея

В Волжском горсуде Волгоградской области сегодня прошло предварительное слушание по иску, инициированному генеральным прокурором Игорем Красновым к Аслану и Рустему Траховым, а также связанным с ними лицам.

Как установил надзор, используя служебное положение, Траховы незаконно завладели активами, недвижимостью в Адыгее и Краснодарском крае, а также рядом компаний, которые оцениваются не менее чем в 2 млрд руб.

Между тем, изучив требования надзора, Траховы признали их совершенно законными и обоснованными. Первым с соответствующим заявлением в адрес Волжского суда обратился Рустем Трахов, ранее руководивший Прикубанским райсудом Краснодара, а сейчас работающий в нем судьей. Затем отдельное обращение последовало от его отца Аслана Трахова, являющего судьей в отставке.

«Я ознакомился с исковым заявлением, его правовыми и фактическими последствиями, материалами дела,— сообщил в адрес суда Трахов-старший.— Мне понятны изложенные в иске обстоятельства о том, что, когда я руководил Верховным судом Республики Адыгея, мною нарушались установленные законодательством о противодействии коррупции запреты и ограничения».

По словам Трахова-старшего, он использовал свое служебное положение в «личных целях» для приобретения недвижимости и компаний, указанных в иске.

Также главный ответчик в обращении к Волжскому районному суду назвал свое нелегальное имущество «нетрудовыми доходами» и признал, что бизнес-активы с целью их сокрытия от контролирующих органов записывались на родственников и номинальных лиц. Через доверенных лиц они осуществляли и управление капиталом. Господин Трахов вместе с сыном согласился с тем, чтобы их коррупционное имущество было обращено в доход государства, и даже попросил суд удовлетворить требование надзора.

Отметим, что ранее по иску Генпрокуратуры у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его соответчиков были изъяты активы, оцениваемые в 13 млрд руб. Господин Чернов также признал свою ответственность за совершение коррупционного правонарушения.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая