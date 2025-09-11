Арабский мир не хочет, чтобы как в Катаре

Страны арабского мира, принимающие у себя зарубежных эмиссаров радикальных группировок, опасаются, что Израиль ударит и по их территории. Запрос о гарантиях ненападения направил американским властям Египет, сразу после того как 9 сентября израильтяне провели операцию «Огненная вершина», нанеся серию воздушных ударов по зданию в столице Катара, где проходило заседание политбюро «Хамаса». Пока что гарантии ненападения со стороны Израиля удалось получить от США только Ираку. Это стало частью сделки по освобождению исследовательницы с российским и израильским гражданством Елизаветы Цурковой, два года назад похищенной в Багдаде боевиками местной группировки «Катаиб Хезболла».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Susana Vera / Reuters Фото: Susana Vera / Reuters

Как сообщили источники эмиратского портала The National, Каир потребовал от администрации Дональда Трампа гарантий, что Израиль не будет пытаться уничтожить лидеров «Хамаса», когда они приезжают в Египет для переговоров, или верхушку «Палестинского исламского джихада», которая нашла в этой стране постоянное убежище.

Как обезопасить лидеров «Хамаса» и одновременно избежать нарушения собственного суверенитета, египетская сторона в эти дни обсуждала с Катаром и Турцией — двумя государствами, которые также принимают у себя высокопоставленных хамасовцев. «Цель состоит в том, чтобы защитить переговоры (по урегулированию в секторе Газа и освобождению израильских заложников.— “Ъ”) в то время, как Израиль посылает всем четкий сигнал, что никто в арабском мире не может помешать ему делать то, что ему заблагорассудится,— подчеркнул один из источников The National.— Израиль говорит всем, что у его возможностей нет предела».

Гарантии ненападения пока получил только Ирак — в рамках переговоров между США, центральным правительством в Багдаде и группировкой «Катаиб Хезболла» об освобождении Елизаветы Цурковой, исследовательницы Принстонского университета с российским и израильским гражданством, похищенной шиитскими боевиками в Багдаде в 2023 году. О ее освобождении первым объявил Дональд Трамп — в тот же день, когда израильские удары обрушились на Катар. В своем посте в соцсети Truth Social американский лидер напомнил, что сестра госпожи Цурковой является американкой. В свою очередь, в заявлении о ее освобождении Ирак назвал ее россиянкой, а Израиль — израильтянкой.

Как отметил в разговоре с The National неназванный шиитский политик в Багдаде, освобождение госпожи Цурковой стало результатом многомесячных переговоров между США, иракскими властями и группировкой «Катаиб Хезболла».

«Никакой спецоперации по ее освобождению не проводилось»,— подчеркнул собеседник портала. Вместо этого, по его словам, «Катаиб Хезболла» долгое время выторговывала себе гарантии, что «со стороны США и Израиля не будет нанесено никаких ударов по вооруженным группировкам в Ираке». На территории этой страны действуют не только близкие к Ирану шиитские военизированные формирования, но и члены «Хамаса», открывшие в 2024 году, по сообщениям, свое представительство в Багдаде.

Большим вопросом для арабского мира остается то, какую роль в организации нападения на Катар сыграли США и их западные союзники. Так, данные о нахождении британского самолета-заправщика Voyager в катарском небе 9 сентября спровоцировали слухи о том, что Великобритания помогла авиации ЦАХАЛа. Однако, как заявили катарскому порталу The Middle East Eye источники в Министерстве обороны Соединенного Королевства, самолет королевских ВВС маневрировал в воздушном пространстве эмирата исключительно в рамках регулярных британо-катарских учений Soaring Falcon. Более того, по его словам, Voyager использует систему дозаправки, несовместимую с израильской.

В своем заявлении, приуроченном к американской трагедии 11 сентября 2001 года, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил операцию «Огненная вершина» в Катаре с действиями США, которые после терактов в Нью-Йорке начали преследовать членов группировки «Аль-Каида» (признана в России террористической и запрещена) на территории Ирака и Пакистана. «Я говорю Катару и всем странам, которые укрывают террористов: либо вы их изгоняете, либо предаете правосудию,— подчеркнул глава израильского правительства.— Если вы этого не сделаете, это сделаем мы».

Однако назвать операцию «Огненная вершина» полностью успешной пока сложно.

По словам источников саудовской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат», как минимум два лидера «Хамаса», которые должны были стать целями ударов в Катаре, остаются в живых, хотя и находятся в критическом состоянии.

Как заявили собеседники издания, основной ошибкой ЦАХАЛа стало то, что он во время подготовки к атаке полагался на данные о геолокации мобильных телефонов, принадлежавших хамасовским функционерам. В момент удара члены политбюро собрались в одном из своих офисов в Дохе на совещание, однако, действуя в соответствии с внутренними правилами в сфере безопасности, оставили свои девайсы у охранников и в своих автомобилях, утверждают источники «Аш-Шарк аль-Аусат». Это значительно снизило точность ракетного попадания.

Израиль не достиг всех своих целей в Катаре полностью, и это может побудить его повторить попытку покушения, опасаются в арабском мире.

Нил Кербелов