«Рамштайн» учится жить на евро

В Лондоне прошло заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», продолжающей ее поддержку, несмотря на отказ президента Трампа от американского лидерства в этом объединении. Главной задачей стало обсуждение способов продолжения военной помощи и укрепления украинской ПВО на фоне замедления поставок из США и наращивания воздушных ударов России. Закрыть украинское небо члены «Рамштайна» рассчитывают при участии США, за которое должны будут заплатить европейцы. Кроме того, Германия запускает новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ по России и профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине.

Выступая по итогам третьего в этом году заседания контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», глава Минобороны ФРГ Борис Писториус (на фото) в очередной раз заявил, что Германия намерена поставить Украине две батареи ЗРК Patriot

Фото: Kay Nietfeld / picture alliance / Getty Images

Главные итоги состоявшегося в Лондоне 9 сентября третьего в этом году заседания контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» подвели Минобороны Британии и министр обороны Германии Борис Писториус.

В сообщении оборонного ведомства Соединенного Королевства отмечается, что ранее Лондон выделил более 2 млрд фунтов для «поставок военного снаряжения в целях удовлетворения наиболее неотложных потребностей ВСУ». «Барражирующие боеприпасы имеют жизненно важное значение для обороны Украины. В течение следующих 12 месяцев Великобритания профинансирует поставку тысяч барражирующих боеприпасов дальнего действия, сделанных в Великобритании»,— раскрыли планы на будущее в Минобороны Британии.

Громкое заявление на итоговой пресс-конференции в Лондоне сделал и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

«Германия инициирует новую инициативу по глубинным ударам и усилит поддержку закупки дальнобойных беспилотников совместно с украинской оборонной промышленностью. В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму €300 млн»,— заявил Писториус.

«Мы повышаем обороноспособность Украины за счет дальнейшего укрепления ее противовоздушной обороны. В дополнение к постоянным поставкам вооружений и боеприпасов Германия находится в процессе передачи Украине двух полноценных систем Patriot. Первые пусковые установки уже были переданы Украине»,— добавил он.

ФРГ является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США: с начала конфликта на Украине Берлин предоставил Киеву военную помощь на сумму более €40 млрд.

Позиции Киева огласил принимавший участие в лондонской встрече глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль.

«Для Украины критически важно заложить $60 млрд в бюджетах стран-партнеров на 2026 год для защиты Европы и Украины»,— сообщил он в своем Telegram-канале.

Он потребовал дополнительных поставок систем ПВО и расширения финансирования производства БПЛА.

«Украина пытается избежать острой нехватки средств ПВО на фоне замедления их поставок из США и наращивания Россией воздушных ударов»,— сообщила газета The Financial Times. По информации источников издания, ситуация обострилась после нескольких месяцев нерегулярных и меньших, чем ожидалось, американских поставок. «Это лишь вопрос времени, когда закончатся боеприпасы»,— заявил газете источник, осведомленный о ситуации с поставками США средств ПВО на Украину.

Ранее газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Такое решение было принято после того, как 3 июля президент Трамп заявил, что, продолжая оказывать военную помощь Киеву, Вашингтон должен учитывать то, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.

В новых условиях, когда США предлагают членам «Рамштайна» закупать американское оружие для Украины на собственные средства, переложив на них бремя расходов, образцово-показательный для Вашингтона пример того, как должна работать эта схема, показал Люксембург.

Как заявил премьер-министр Люк Фриден, в ближайшее время его страна примет участие в следующем пакете закупок оружия у США для Украины на $500 млн. «Мы профинансируем вместе с другими странами, которые нам еще предстоит найти, пакет уже доступного вооружения, по большей части американского, которое мы предоставим Украине. В течение нескольких следующих недель мы найдем страны, которые захотят в этом поучаствовать»,— пообещал Люк Фриден. Речь идет об участии в так называемой инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран—участниц НАТО.

