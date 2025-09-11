Банки разыгрывают карты вдолгую

Сегмент кредитных карт, начавший восстанавливаться в июле, в августе перешел к активному росту. Выдачи за месяц выросли более чем на 20% и в количественном выражении оказались на уровне декабря прошлого года, а в денежном — даже выше. Банки пользуются уникальной ситуацией — в условиях смягчения ДКП они могут выдавать кредитные карты с высокими ставками, которые не будут меняться, в то время как стоимость фондирования этих продуктов будет постепенно падать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В августе выдачи кредитных карт показали значительный рост, по сравнению с предыдущим месяцем в количественном выражении рост составил 23%, в денежном — 27%, свидетельствуют данные БКИ «Объединенное кредитное бюро» (есть в распоряжении “Ъ”). За месяц банки выдали 1,46 млн договоров на кредитки с общим лимитом 218,1 млрд руб. и средним лимитом по карте 150 тыс. руб.

В результате в августе выдачи вернулись к уровню декабря 2024 года в количественном выражении, а в денежном даже превысили его. Традиционно именно декабрь является высоким сезоном на рынке кредитных карт, в то время как в августе активность в сегменте средняя.

Положительная динамика в сегменте кредитных карт наметилась в июле, когда был зафиксирован первый ощутимый прирост спустя год после ежемесячного сокращения выдач. Впрочем, июльский рост кратно ниже, чем в августе, тогда за месяц число выданных карт выросло лишь на 9% (см. “Ъ” от 18 августа).

Сейчас рынок розничного кредитования в целом начинает показывать позитивную динамику и кредитные карты не исключение, отмечает руководитель направления по развитию потребительского кредитования Инго-банка Дмитрий Долженко. По его словам, одним из основных факторов является снижение стоимости фондирования сделок на фоне снижения ключевой ставки. «Это значит, что сейчас банки могут выдавать кредитные карты с довольно высокими ставками, которые не будут меняться, а стоимость фондирования этих продуктов будет постепенно падать,— поясняет Дмитрий Долженко.— Таким образом, есть возможность сформировать пул высокодоходных продуктов». Банки постепенно восстанавливают лимиты и объемы выдач по мере смягчения ДКП, согласна главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова: «Мы ожидаем, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку на ближайшем заседании, а к концу года она может составить 13%».

Кроме того, на фоне начала цикла снижения ставок банки могли увеличить предложение, так как при снижении ставок несколько снижается долговая нагрузка в новых выдачах и банкам проще соблюдать макропруденциальные меры регулирования, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

«Банкам становится проще зарабатывать на кредитных картах. Ставки по вкладам снизились сильнее, чем по кредитам, что поддерживает процентную маржу банков»,— поясняет старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и маркетплейсу «Финуслуги» Игорь Алутин. В частности, по данным маркетплейса «Финуслуги», средняя процентная ставка по кредитным картам среди крупных банков (топ-20) составляла на конец августа 41,86–50,53% годовых, при этом средняя полная стоимость кредитной карты находилась в диапазоне 43,18–52,95%. Вместе с тем ставки по вкладам сейчас находятся на уровне 9,61–15,55% годовых.

Смягчение ДКП в данном случае воздействует в первую очередь именно с точки зрения формирования ожиданий у граждан и банков о дальнейшей траектории движения уровня ставок, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. «Граждане более охотно берут заемные средства, ожидая, что впоследствии смогут снизить процентную нагрузку,— поясняет он.— При этом важно то, что у пользователей карт в условиях охлаждения кредитного рынка сформировался отложенный спрос, и сейчас они видят появляющуюся возможность его реализовать».

И все же пока стоит говорить скорее о начале восстановления сегмента кредитных карт, нежели об устойчивом росте, среднедневные выдачи не достигли еще уровней начала 2023 года, отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его словам, устойчивый тренд к восстановлению выдач на фоне снижения ключевой ставки мы, вероятно, увидим в четвертом квартале при реализации базового прогноза Банка России. «Сдерживающим фактором, помимо по-прежнему высоких кредитных ставок, в настоящее время остаются макропруденциальные меры регулятора,— говорит господин Полухин.— В сентябре рост выдач, скорее всего, продолжится, однако не будет столь стремительным, как в августе, учитывая сезонные траты этого месяца. Годовой рост портфеля кредитных может составить до 10%».

Ксения Дементьева