Макрон назначил министра обороны главой правительства

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил министра обороны Франции Себастьяна Лекорню главой правительства, сообщает телеканал BFMTV.

«Президент Республики выдвинул Себастьяна Лекорню его преемником на посту премьер-министра»,— сообщает телеканал. В Елисейском дворце сообщили, что господин Лекорню предложит состав правительства только после обсуждения с партиями.

С декабря 2024 года этот пост занимал Франсуа Байру. Вчера за его отставку проголосовали депутаты французского парламента: 364 — против вотума доверия и лишь 194 — за.