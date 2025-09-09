Байкал заполняется учеными

Сразу 87 ученых, в том числе академики и членкоры Российской академии наук, направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой не допустить принятия законопроекта, разрешающего сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкала. Ученые опасаются, что это приведет к поджогам здоровых лесов вокруг озера с целью их бесконтрольной коммерческой вырубки, а разрешенный законопроектом процесс лесовосстановления обернется эрозией почв и загрязнением Байкала. Минприроды заверяет, что коммерческая вырубка проектом строго запрещена, что лесовосстановление только укрепит почвы и что рубить будут «точечные, выверенные участки леса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Письмо ученых (есть у “Ъ”) в адрес Владимира Путина касается нашумевшего проекта поправок к федеральным законам «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе». Они были внесены в 2023 году в Госдуму межфракционной группой депутатов и приняты в первом чтении. Инициатива вызвала бурные общественные дискуссии, но в июле 2025 года правительство одобрило ее ко второму чтению.

«Первоочередное опасение» у авторов письма вызывает поправка, допускающая сплошные санитарные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ). Ученые указывают, что сейчас в ЦЭЗ БПТ разрешена уборка неликвидной древесины, но она должна оставаться на лесосеке. В случае санитарных рубок ее можно будет вывозить за пределы природоохранной зоны.

В результате, указывают ученые, древесина «станет объектом купли-продажи».

Эта норма «станет стимулом к уничтожению здоровых лесных насаждений (например, путем поджога) с целью… коммерческого использования древесины», говорится в обращении. Последующее искусственное лесовосстановление приведет «к резкому росту эрозии почвы», опасаются ученые: «Чем больше будет сплошных рубок вблизи Байкала, тем больше будет смываться глины, песка и биогенных элементов в озеро».

Обеспокоенность у авторов письма вызывает и перспектива рубок для застройки «объектами туристической инфраструктуры» особых экономических зон ЦЭЗ БПТ (в письме говорится, что их площадь превышает 4 тыс. га). Наконец, они указывают, что поправки исключают водоохранную зону Байкала из перечня территорий, входящих в состав ЦЭЗ БПТ. «Это означает, что земельные участки, прилегающие к озеру вне особо охраняемых природных территорий, могут быть использованы для застройки»,— предупреждают ученые. Они просят президента «не допустить принятия законопроекта в формате представленных поправок».

По мнению ученых, «итоговая редакция законопроекта должна быть направлена на решение социально-экономических проблем региона, сохраняя при этом должный уровень правовой защиты уникальной экосистемы Байкала».

Под письмом стоит 87 подписей, в том числе 11 академиков и 18 членов-корреспондентов РАН. Среди подписавшихся — научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, вице-президент Русского географического общества академик Александр Чибилев, глава Научного совета РАН по экологии биологических систем академик Вячеслав Рожнов, научный руководитель Института лесоведения РАН академик Станислав Вомперский, глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Байкальская природная территория находится под охраной ЮНЕСКО. На этой территории запрещено строительство новых хозяйственных объектов (а также реконструкция действующих) без положительного заключения государственной экологической экспертизы. Внутри ЦЭЗ БПТ (Байкал с островами, прилегающая к озеру водоохранная зона и несколько особо охраняемых природных территорий) действуют еще более жесткие ограничения. Например, запрещена практически вся промышленная деятельность и застройка нетронутых участков.

Раскритикованный учеными законопроект действительно предлагает разрешить сплошные рубки в ЦЭЗ БПТ «в целях воспроизводства лесов». В тексте поправок уточняется, что речь идет о рубке насаждений, утративших «средообразующие, водоохранные, оздоровительные» и другие функции. Также документ разрешает перевод земель лесного фонда в иные категории — по согласованию с отдельной комиссией (будет состоять из чиновников правительства, администрации президента, депутатов Госдумы и сенаторов). Депутаты предлагают разрешить строить на таких землях дороги, коммунальные сети, инженерные объекты и кладбища.

Примечательно, что в первом чтении в тексте поправок не было нормы о комиссии, но предлагалось разрешить строительство на территории ЦЭЗ БПТ еще и кафе с ресторанами. Также к проекту прилагался список из 75 участков (общей площадью до 600 га), где можно рубить лес и строить гидротехнические сооружения (в актуальной версии документа такого перечня уже нет). Эксперты и ранее сетовали, что документ может стать стимулом к поджогу лесов ради продажи древесины (см. “Ъ” от 9 июля). В письме ученых подчеркивается, что за два года обсуждения они не раз «высказывали озабоченность антиэкологической направленностью» поправок, но их позиция якобы была проигнорирована.

Комментируя претензии ученых, Минприроды заверило “Ъ”, что ЦЭЗ БПТ имеет площадь 6 млн га и «самый высокий правозащитный и природоохранный статус», который «не меняется». Ведомство подчеркнуло, что коммерческая рубка древесины поправками запрещена. Лесовосстановление же министерство считает «эффективным методом борьбы с эрозией почв», поскольку «корневая система деревьев фиксирует почву».

Необходимость поправок Минприроды вновь пояснило заботой о местных жителях и невозможностью построить гидрозащитные и очистные сооружения, дороги и сети водоснабжения без правки законодательства.

Проект предусматривает «вырубку погибших деревьев», но это «будут точеные, выверенные участки леса, где невозможно другими способами решить проблему оздоровления лесного фонда», добавили в ведомстве.

Законопроект не решает эффективно ни социальные, ни природоохранные задачи, не обеспечивает должный баланс интересов, а заложенный в него механизм принятия решений (с комиссией) непрозрачен, считает эксперт Общественного совета Рослесхоза Антон Хлынов. Главной опасностью он считает сам процесс «грубого вмешательства в природную среду» как на стадии рубок, так и на стадии лесовосстановления: «Работа тяжелой техники, смыв нарушенной почвы в водотоки и далее в Байкал будут способствовать деградации экосистем озера».

Господин Хлынов также обращает внимание, что проект распространяет нормы «лесной амнистии» на особо охраняемые природные территории. Эксперт считает это недопустимым. Перевод земель лесного фонда в другие категории в ЦЭЗ БПТ должен быть обоснован схемой территориального планирования, прошедшей государственную экологическую экспертизу и предусматривающей пространственные экологические регламенты, считает господин Хлынов, призывая предусмотреть разработку такой схемы в составе законопроекта.

Александр Воронов