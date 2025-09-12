Микрокредиторы забрались на башню

Финтех-группа IDF Eurasia, развивающая сервис по выдаче микрозаймов Moneyman и Platiza, арендовала 4 тыс. кв. м в недавно введенном в эксплуатацию бизнес-центре iCity, располагающемся в «Москва-Сити». Ежегодно компании придется платить за аренду 240–260 млн руб. Это одна из крупнейших сделок в этой локации за последнее время: из-за серьезного дефицита свободных площадей сделки такого объема заключаются здесь крайне редко.

Финансово-технологическая группа IDF Eurasia арендовала 4 тыс. кв. м в бизнес-центре iCity, находящемся в одном из ключевых деловых кластеров столицы «Москва-Сити», сообщили “Ъ” источники на рынке недвижимости. В пресс-службе IDF Eurasia подтвердили “Ъ” планы компании переехать «в более просторный офис в связи с увеличением штата сотрудников». В MR Group (девелопер iCity) не ответили на запрос “Ъ”.

Финтех-группа IDF Eurasia основана в 2012 году топ-менеджерами российских представительств Deutsche Bank и Royal Bank of Scotland Александром Дунаевым и Борисом Батиным. Организация предоставляет финансовые услуги и сервисы, в ее периметр входят компании Moneyman, ID Collect, «Свой банк» и Platiza.

По оценке руководителя департамента офисной недвижимости консалтинговой компании CMWP Натальи Никитиной, за аренду такого офиса компании придется платить около 260 млн руб. ежегодно. Гендиректор Remain Дмитрий Клапша называет сумму в 240 млн руб.

Помещения в бизнес-центре предлагались без отделки, поэтому IDF Eurasia будет вынуждена вложить 540 млн руб. в ремонт, отмечает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Если же, по ее словам, речь идет об отделке премиального уровня, то затраты могут превысить 960 млн руб.

Эта сделка является одной из самых крупных в «Москва-Сити» за последнее время. Последняя сделка сопоставимого объема в этой локации была заключена в 2021 году, когда компания «Яндекс» арендовала 5,6 тыс. кв. м в бизнес-центре «Око II». Из-за критически низкой вакантности и высоких ставок аренды у компаний нет возможности снимать в этом деловом кластере большие по площади офисы, отмечает руководитель офисного департамента Invest7 Ксения Харкевич. Сейчас доля свободных площадей на территории «Москва-Сити» составляет 2,5%, говорит руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова.

«Москва-Сити» — один из самых востребованных деловых кластеров в столице, многие организации стремятся разместить здесь свою штаб-квартиру благодаря статусу, развитой инфраструктуре и транспортной доступности. Однако, говорит госпожа Харкевич, сложившаяся в деловом районе конъюнктура позволяет арендовать лишь маленькие офисные блоки общей площадью около 0,1—0,2 тыс. кв. м. За первую половину 2025 года объем аренды офисной недвижимости в «Москва-Сити» составил всего 2,2 тыс. кв. м, показатель снизился на 73% год к году, по данным NF Group.

Причина низкой вакантности в районе — падение объемов ввода из-за отсутствия площадок под строительство, отмечает партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян. К концу 2025 года в этой локации будет введено 91,3 тыс. кв. м офисов, что на 70% меньше год к году, а в следующем году здесь не появится ни одного нового небоскреба, прогнозируют в Nikoliers.

Из-за исчерпания девелоперского потенциала в «Москва-Сити» застройщики уже переориентируются на соседние районы, например, «Большой Сити», расположенный в границах Ленинградского и Кутузовского проспектов, отмечает госпожа Бабоян. Хотя в этом районе по итогам 2025 года будет введено около 428 тыс. кв. м офисной недвижимости, проблемы с дефицитом земли коснутся «Большого Сити» уже к концу 2026 года — это приведет к падению объемов ввода на 87% год к году, до 55 тыс. кв. м, прогнозируют CMWP.

