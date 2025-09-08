Франсуа Байру сбросили с тонущего корабля

Сегодня, 8 сентября, премьер Франции Франсуа Байру поставил вопрос о доверии своему правительству перед Национальной ассамблеей, будучи уверен, что доверия он не получит. Так и произошло — после четырех с лишним часов обсуждений третье правительство за время второго срока Эмманюэля Макрона отправлено в отставку. Завтра, во вторник, Франсуа Байру подаст президенту заявление об уходе. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Франции Франсуа Байру

Фото: Benoit Tessier / Reuters Премьер Франции Франсуа Байру

Фото: Benoit Tessier / Reuters

«Господа депутаты, у вас есть власть свергнуть правительство, но нет власти отменить реальность»,— заявил Франсуа Байру, взойдя на трибуну Национальной ассамблеи. Реальность для него — это долг страны: «невыносимый», «все более тяжелый и все более дорогой».

Премьер-министр не захотел отрекаться от своей попытки убедить соотечественников пойти на жертвы, чтобы спасти страну.

«Мне говорят: вы слишком спешите, корабль еще держится на плаву, не надо тревожить пассажиров и экипаж,— объяснял Франсуа Байру.— Но, если мы хотим спасти судно, действовать нужно без промедления».

«Франция не знает сбалансированного бюджета уже 51 год»,— повторил он. Время вокруг — военное, и он прибег к военной метафоре: «Порабощенные оружием или порабощенные нашими кредиторами — в обоих случаях мы потеряем свободу». Сорок минут Франсуа Байру провел на трибуне — то ли в тщетной попытке достучаться до слушателей, то ли спеша высказать во всеуслышание то, что думает сам.

Вероятно, он понимал, что для него и для его правительства все кончено, и хотел избежать порки во время обсуждения своей программы, явно обреченной. В итоге ему не пришлось даже повторять свои предложения по спасению страны от дефицита.

После речи премьера начали выступать руководители оппозиционных фракций. Противники высказали ему все, что думали, не стесняясь в выражениях. Левые ругали центриста Байру за то, что он слишком правый, правые — за то, что он слишком левый.

При этом каждый из ораторов не уделял внимания программе Байру, с которой все началось, будто говорить уже больше не о чем. Этап пройден — теперь обсуждают, что и кто будет после падения правительства.

От левых выступал глава социалистов Борис Валло, который театрально проклинал Франсуа Байру за жестокость к простому народу, цитировал Гюго, заламывал руки и утверждал, что президент Макрон обязан сдаться и передать управление левым.

Глава правых республиканцев Лоран Вокье, напротив, обвинил Франсуа Байру в том, что тот не идет навстречу «трудящейся Франции», уставшей кормить дармоедов. «Вместо того чтобы сокращать два праздничных дня для работающих французов, лучше сократить 365 праздничных дней для тех, кто вообще не работает и живет на пособия»,— сказал он.

Лоран Вокье обвинил крайне левых, и прежде всего лидера «Непокоренной Франции» Жан-Люка Меланшона, в стремлении к хаосу и революции и предупредил, что республиканцы не потерпят правительства, где будет хоть один сторонник Меланшона. Тем не менее он призвал голосовать за Франсуа Байру, не обязывая при этом других депутатов своего блока следовать его примеру.

Габриэль Атталь, выступавший от имени президентской коалиции, предсказуемо заявил, что правительство нужно сохранить ради стабильности. По его словам, отставка не принесет ничего, кроме потери времени и хаоса. Лучше заключить «соглашение в общих интересах» сроком на 18 месяцев — до следующих президентских выборов.

Марин Ле Пен от имени своих сторонников из «Национального объединения» (RN) повторила мантру премьера Байру про «момент истины», но, в отличие от него, увидела в этом долгожданный «конец агонии призрачного правительства». В печальном финале кабинета и в состоянии финансов страны она обвинила всех: «Руководители справа и слева, вы виновны».

Она заявила, что не верит в возможность выбора нового премьер-министра, который сумел бы защищать политику президента и бюджет страны. Поэтому председатель парламентской фракции RN потребовала нового роспуска Национальной ассамблеи, в чем она усматривает «высший интерес нации». Очевидно, что «высший интерес нации» подразумевает для нее таким образом обретение парламентского большинства. В этом случае Марин Ле Пен готова взять в свои руки не только парламент, но и правительство, назначив премьер-министра из «Национального объединения».

С другого конца амфитеатра ей ответила руководительница группы «Непокоренной Франции» в парламенте Матильда Пано.

Обвинив премьера и президента в обогащении богачей и обнищании бедных, в глобальном потеплении и войне в Газе, госпожа Пано призвала Франсуа Байру как можно скорее уйти в отставку и прихватить с собой Эмманюэля Макрона.

«Народу не терпится»,— завершила она свою речь.

Сам премьер, похоже, заранее смирился с таким исходом. На протяжении недели он не раз обвинял партии в том, что они ведут «гражданскую войну друг с другом», но при этом охотно объединяются, чтобы «свалить правительство». В итоге 364 депутата проголосовали против доверия правительству и 194 — за. Решение парламентариев автоматически влечет за собой отставку кабинета. Франсуа Байру намерен подать заявление об уходе во вторник в восемь утра, и с этого часа во Франции все начнется заново.