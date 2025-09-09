Минфин: дефицит бюджета за восемь месяцев составил 4,19 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета России за январь-август 2025 года составил 4,19 трлн руб., что составляет 1,9% ВВП. Это на 4,2 трлн руб. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Министерство финансов.

Доходы бюджета за указанный период достигли 23,727 трлн руб., что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. Расходы увеличились на 21,1%, достигнув 27,92 трлн руб. В Минфине объяснили, что дефицит связан с опережающим финансированием расходов и снижением нефтегазовых доходов.

Также в министерстве отметили, что часть расходов была профинансирована за счет авансового перечисления ненефтегазовых доходов, сформированных в конце 2024 года. Это, по их мнению, обеспечивает более гибкое управление бюджетными ассигнованиями.