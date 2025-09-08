Борт платежом красен

«Аэрофлот» оценил стоимость последних сделок страхового урегулирования в $1,1 млрд за 36 самолетов иностранных собственников. Таким образом, по расчетам “Ъ”, приобретение 208 самолетов для пассажирских авиакомпаний с 2022 года обошлось по минимальным оценкам в 460 млрд руб., из которых почти 300 млрд руб. были выделены из ФНБ. Без учета «Аэрофлота» новых сделок в ближайшем будущем на рынке не ожидается, но и острой необходимости в них эксперты не видят в связи с прогнозируемым дефицитом парка на внутренних рейсах с 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Общий объем финансирования сделок страхового урегулирования по 36 самолетам иностранных лизингодателей обойдется «Аэрофлоту» в $1,1 млрд, сообщил в ответ на вопрос “Ъ” гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на ВЭФ. В интервью “Ъ” в июне он говорил о планах завершить данные сделки до конца лета. На сегодня, добавил господин Александровский, урегулирование завершено по 17 воздушным судам (ВС), еще по 17 ВС перевозчик рассчитывает завершить процесс до конца сентября. Оставшиеся два самолета группа намерена переоформить до конца года. Для финансирования этих сделок «Аэрофлот» в 2024 году утвердил программу облигаций на 86,9 млрд руб. Из этого объема 45 млрд руб. уже выбраны на урегулирование, уточнил топ-менеджер.

Эти 36 ВС — последние самолеты иностранных собственников, которые осталось урегулировать группе. Еще более сотни их Airbus и Boeing принадлежат зарубежным дочерним структурам российских компаний, эти ВС выведены из двойной регистрации.

По данным собеседников “Ъ” на рынке, более длительные, чем ожидалось, сроки страхового урегулирования были связаны прежде всего со сложностями проведения платежей.

«Это достаточно сложная юридическая схема, но есть абсолютная готовность с нашей стороны и со стороны контрагента»,— прокомментировал Сергей Александровский.

Таким образом, как подсчитал “Ъ”, всего на переоформление иностранных самолетов западных лизингодателей в российскую собственность с 2022 года по минимальным оценкам ушло не менее 420 млрд руб. за 189 самолетов семи пассажирских перевозчиков. После завершения «Аэрофлотом» сделок по оставшимся 19 ВС сумма вырастет до 464 млрд руб. за 208 ВС всех авиакомпаний. Это почти половина из всего принадлежавшего иностранным лизингодателям парка, оставшегося в 2022 году в РФ.

Большинство используемых авиакомпаниями РФ иностранных самолетов находились в зарубежном лизинге и были зарегистрированы в реестрах Бермуд и Ирландии. В 2022 году после попадания авиации РФ под санкции иностранные реестры приостановили действие сертификатов летной годности российских самолетов, после чего поднимать их в небо законно стало нельзя. Тогда перевозчики начали переводить ВС в реестр Росавиации. Регистрация более чем в одной стране запрещена, что делает невозможными полеты за рубеж на самолетах с двойной регистрацией.

Как писал “Ъ”, в 2023 году из ФНБ выделили 297 млрд руб. на страховое урегулирование 162 самолетов: 93 ВС «Аэрофлота», 45 ВС — S7, 19 — «Уральских авиалиний» и пять — «Авроры». Новым собственником этих ВС стала подведомственная Росавиации «НЛК-Финанс» (см. “Ъ” от 25 декабря 2023 года). В результате иностранные собственники прекратили требования к российской стороне как по страховым полисам, так и по договорам лизинга. По условиям финансирования авиакомпании также профинансировали сделки своей чистой прибылью за 2022 год: «Победа» перечислила 15 млрд руб., S7 — 34 млрд, «Уральские авиалинии» — 13,5 млрд, «Аврора» — 2 млрд. На самолеты «Аэрофлота», по оценке “Ъ”, из средств ФНБ пришлось не менее 250 млрд руб. (см. “Ъ” от 11 марта 2024 года).

Кроме того, еще в 2022 году «Аэрофлот» за собственные средства завершил финансовый лизинг и выкупил восемь Airbus A330 (финансовый лизинг десяти Boeing 777 «Аэрофлот» завершил за счет ФНБ). Стоимость сделки по A330 не раскрывалась.

По оценке трех источников “Ъ” на рынке, рыночная стоимость самолетов этого возраста на 2022 год составляла $30–53 млн в зависимости от ресурса двигателей.

Сделки страхового урегулирования заключались по ценам ниже рыночных, поэтому «Аэрофлот», по их оценкам, мог отдать за все восемь A330 от $160 млн до $360 млн (11,5–25,5 млрд руб. по курсу ЦБ на 1 мая 2022 года).

Помимо того, весной 2024 году «Аэрофлот» приобрел для «Победы» один Boeing 737–800 остановленной из-за санкций в 2022 году Royal Flight. Стоимость страхового урегулирования при рыночной цене в $20–21 млн источники “Ъ” оценивают в $10–15 млн (1–1,5 млрд руб.). В «Аэрофлоте» не стали это комментировать.

Второй остававшийся борт Royal Flight — Boeing 757–200 — в конце 2024 года приобрела чартерная Azur Air, которая, по данным источников “Ъ”, могла заплатить $6 млн, или 550 млн руб. (см. “Ъ” от 9 января 2025 года). В Azur Air воздержались от комментариев.

Других новых сделок в ближайшее время не ожидается. Собеседники “Ъ” в ряде пассажирских авиакомпаний рассказывали, что часть лизингодателей окончательно прекратила с ними обсуждение условий сделок весной 2025 года. По их мнению, это произошло на фоне ожиданий возможного пересмотра условий санкций против гражданской авиации. Другие источники указывали на отсутствие возможности профинансировать эти сделки, поскольку сосредоточили финансовые ресурсы на обеспечении летной годности своих ВС и не рассчитывают на либерализацию в этом вопросе.

По словам одного из собеседников “Ъ” в экспертном сообществе, сегодня у перевозчиков нет острой необходимости «выкупать» оставшиеся неурегулированными самолеты и очищать от двойной регистрации. По мере выбывания иностранных лайнеров с 2026 года власти могут дополнительно ограничить количество рейсов за рубеж во избежание острого дефицита емкостей на внутреннем рынке, отмечает он.

По словам источника “Ъ”, мотивировать к завершению сделок авиакомпании может стремление к сохранению деловой репутации на случай возобновления отношений с западным рынком.

Но, считает он, такая перспектива пока не проглядывается, и кто из небольших авиакомпаний «сохранит на крыле предмет урегулирования к моменту потенциального возобновления отношений — сказать сегодня сложно».

Темпы роста международных перевозок сегодня опережают показатели спроса на внутренних рейсах, отмечает председатель правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин. По его словам, тот флот, который есть у «Аэрофлота» и других перевозчиков, пока достаточен для обеспечения этого спроса по популярным туристическим направлениям: Турция, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам и другие.

По данным Росавиации, за семь месяцев внутренний пассажиропоток снизился на 2,7%, до 46,8 млн человек, перевозки на международных рейсах выросли на 1%, до 15,2 млн человек. Сейчас на рынке достигнут определенный баланс емкостей, говорит господин Горин. Но если динамика спроса на зарубежные рейсы будет сохраняться, то с 2026 года может наметиться дефицит флота, который станет ощутим к 2027 году «с учетом ожидаемого выбытия иностранных самолетов из парка российских перевозчиков», добавляет он.

Решением проблемы дефицита на международных линиях могут стать каботажные перевозки (разрешение иностранным авиакомпаниям выполнять внутрироссийские рейсы), мокрый лизинг самолетов у иностранных перевозчиков, а также увеличение частотности рейсов зарубежных перевозчиков, сдерживаемое сегодня условиями о паритете, считает Дмитрий Горин. По его мнению, это может стать хорошим временным решением до начала обновления флота в РФ. В пример эксперт приводит временное нарушение паритета в пользу Turkish Airlines в 2022–2023 годах, пока у России не было достаточного количества «очищенных» самолетов.

Айгуль Абдуллина, Владивосток