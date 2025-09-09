Катманду жжет

9 сентября, на следующий день после кровавых протестов в Непале, вылившихся минимум в 19 смертей, президент и премьер-министр этой страны подали в отставку. Однако ни их уход, ни отмена введенного ранее запрета на работу социальных сетей, вызвавшего возмущение непальской молодежи, ни введение комендантского часа не сбили охватившие всю страну волнения. Во вторник акции протеста против коррупции во властных структурах продолжились чуть ли не с еще большим ожесточением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие в Непале жгут покрышки

Фото: Niranjan Shrestha / AP Протестующие в Непале жгут покрышки

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал вряд ли можно было когда-то назвать тихой гаванью Южной Азии: сначала страну сотрясали вооруженные вылазки маоистов, с оружием в руках боровшихся за установление коммунистического режима, затем протесты за упразднение монархии (которая и была в итоге ликвидирована в 2008 году), а чуть позже — волнения народности мадеш, требующей расширения своих прав и большего представительства в парламенте страны.

В 2025 году в Непале настало время для превзошедшей все происходившие ранее потрясения «революции поколения Z». Именно так пресса окрестила акции протеста молодежи, спровоцированные недавним решением правительства запретить западные соцсети.

Согласно разъяснениям властей, несколько зарубежных онлайн-платформ не зарегистрировались по новым правилам, призванным поставить заслон мошенничеству и фейковым новостям в соцсетях.

Общественность однозначно восприняла это как попытку ограничить свободу слова.

К понедельнику, 8 сентября, протесты достигли апогея, вылившись в ожесточенные стычки протестующих с полицией. Отражая попытку штурма парламента, правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. А затем в ход пошли уже настоящие пули. В итоге за один только понедельник 19 человек погибли, порядка сотни получили ранения. Во вторник, 9 сентября, по данным Himalayan Times, количество пострадавших в ходе массовых протестов в Непале оценивалось уже в более чем 500 человек.

В тот же день власти сделали шаг навстречу протестующим, сняв запрет на использование соцсетей. А премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку. «В связи с неблагоприятной ситуацией в стране я ухожу в отставку с сегодняшнего дня, чтобы способствовать решению проблемы и помочь урегулировать ее политическим путем в соответствии с конституцией»,— заявил он в своем письме президенту Раму Чандре Пауделу. Кроме него свой пост покинул также министр внутренних дел Рамеш Лехак. Двое их коллег по кабинету подали в отставку еще накануне, заявив, что не хотят продолжать работу по соображениям морального порядка.

Отметим, что премьерский пост 73-летний Оли занял в четвертый раз чуть более года назад, став 14-м премьер-министром страны с 2008 года.

Параллельно с этим в стране был объявлен бессрочный комендантский час. Но ни это, ни разворот правительства относительно запрета на соцсети, ни уход премьера не смогли притушить волнения и сбить недовольство молодых непальцев.

Во вторник протестующие вновь собрались перед зданием парламента, который они в итоге подожгли. В других городах и пригородах столицы Катманду протестующие жгли покрышки. Под их горячую руку попали и дома некоторых высокопоставленных госслужащих — их также принялись поджигать.

В ходе беспорядков был избит министр финансов. В итоге ряд министров пришлось спешно эвакуировать в безопасное место на военных вертолетах.

На фоне эскалации насилия в стране международный аэропорт, расположенный к востоку от столицы Непала, был закрыт, все рейсы отменены.

В конце дня стало известно, что в отставку подал и президент Непала Рам Чандра Паудел. Протестующие заявили, что страна «перешла под их контроль». Однако позднее офис президента опроверг информацию о его отставке.

Разумеется, недовольство запретом соцсетей стало лишь вершиной айсберга в давно копившемся недовольстве рядовых непальцев. За считаные недели до введения запрета соцсетей в них прошла целая серия роликов, демонстрирующих роскошный образ жизни детей многих видных политиков. В стране, где ежегодный доход на душу населения составляет $1,4 тыс., а уровень безработицы среди молодежи достигает 20%, такие кадры вызвали закономерное возмущение. Особенно с учетом неспособности властей расследовать некоторые крупные коррупционные дела. Неудивительно, что на нынешних митингах одним из самых часто повторяемых лозунгов стало: «Запретите коррупцию, а не социальные сети».

«Протесты из-за запрета социальных сетей стали лишь катализатором. Недовольство тем, как управляется страна, давно зреет в глубине души. Все эти проблемы вызвали недовольство молодежи Непала. Они не видели другого выхода, кроме как выйти на улицы»,— описал ситуацию журналист независимого непальского новостного сайта Baahrakhari Пратик Прадхан (цитата по Associated Press).

Наталия Портякова