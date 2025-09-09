Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Катманду жжет

Уход премьера Непала в отставку не сбил пламя протестов

9 сентября, на следующий день после кровавых протестов в Непале, вылившихся минимум в 19 смертей, президент и премьер-министр этой страны подали в отставку. Однако ни их уход, ни отмена введенного ранее запрета на работу социальных сетей, вызвавшего возмущение непальской молодежи, ни введение комендантского часа не сбили охватившие всю страну волнения. Во вторник акции протеста против коррупции во властных структурах продолжились чуть ли не с еще большим ожесточением.

Протестующие в Непале жгут покрышки

Протестующие в Непале жгут покрышки

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие в Непале жгут покрышки

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал вряд ли можно было когда-то назвать тихой гаванью Южной Азии: сначала страну сотрясали вооруженные вылазки маоистов, с оружием в руках боровшихся за установление коммунистического режима, затем протесты за упразднение монархии (которая и была в итоге ликвидирована в 2008 году), а чуть позже — волнения народности мадеш, требующей расширения своих прав и большего представительства в парламенте страны.

В 2025 году в Непале настало время для превзошедшей все происходившие ранее потрясения «революции поколения Z». Именно так пресса окрестила акции протеста молодежи, спровоцированные недавним решением правительства запретить западные соцсети.

Согласно разъяснениям властей, несколько зарубежных онлайн-платформ не зарегистрировались по новым правилам, призванным поставить заслон мошенничеству и фейковым новостям в соцсетях.

Общественность однозначно восприняла это как попытку ограничить свободу слова.

К понедельнику, 8 сентября, протесты достигли апогея, вылившись в ожесточенные стычки протестующих с полицией. Отражая попытку штурма парламента, правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. А затем в ход пошли уже настоящие пули. В итоге за один только понедельник 19 человек погибли, порядка сотни получили ранения. Во вторник, 9 сентября, по данным Himalayan Times, количество пострадавших в ходе массовых протестов в Непале оценивалось уже в более чем 500 человек.

В тот же день власти сделали шаг навстречу протестующим, сняв запрет на использование соцсетей. А премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку. «В связи с неблагоприятной ситуацией в стране я ухожу в отставку с сегодняшнего дня, чтобы способствовать решению проблемы и помочь урегулировать ее политическим путем в соответствии с конституцией»,— заявил он в своем письме президенту Раму Чандре Пауделу. Кроме него свой пост покинул также министр внутренних дел Рамеш Лехак. Двое их коллег по кабинету подали в отставку еще накануне, заявив, что не хотят продолжать работу по соображениям морального порядка.

Отметим, что премьерский пост 73-летний Оли занял в четвертый раз чуть более года назад, став 14-м премьер-министром страны с 2008 года.

Параллельно с этим в стране был объявлен бессрочный комендантский час. Но ни это, ни разворот правительства относительно запрета на соцсети, ни уход премьера не смогли притушить волнения и сбить недовольство молодых непальцев.

Во вторник протестующие вновь собрались перед зданием парламента, который они в итоге подожгли. В других городах и пригородах столицы Катманду протестующие жгли покрышки. Под их горячую руку попали и дома некоторых высокопоставленных госслужащих — их также принялись поджигать.

В ходе беспорядков был избит министр финансов. В итоге ряд министров пришлось спешно эвакуировать в безопасное место на военных вертолетах.

На фоне эскалации насилия в стране международный аэропорт, расположенный к востоку от столицы Непала, был закрыт, все рейсы отменены.

В конце дня стало известно, что в отставку подал и президент Непала Рам Чандра Паудел. Протестующие заявили, что страна «перешла под их контроль». Однако позднее офис президента опроверг информацию о его отставке.

Разумеется, недовольство запретом соцсетей стало лишь вершиной айсберга в давно копившемся недовольстве рядовых непальцев. За считаные недели до введения запрета соцсетей в них прошла целая серия роликов, демонстрирующих роскошный образ жизни детей многих видных политиков. В стране, где ежегодный доход на душу населения составляет $1,4 тыс., а уровень безработицы среди молодежи достигает 20%, такие кадры вызвали закономерное возмущение. Особенно с учетом неспособности властей расследовать некоторые крупные коррупционные дела. Неудивительно, что на нынешних митингах одним из самых часто повторяемых лозунгов стало: «Запретите коррупцию, а не социальные сети».

«Протесты из-за запрета социальных сетей стали лишь катализатором. Недовольство тем, как управляется страна, давно зреет в глубине души. Все эти проблемы вызвали недовольство молодежи Непала. Они не видели другого выхода, кроме как выйти на улицы»,— описал ситуацию журналист независимого непальского новостного сайта Baahrakhari Пратик Прадхан (цитата по Associated Press).

Наталия Портякова

Демонстранты рушат забор вокруг парламентского квартала

Демонстранты рушат забор вокруг парламентского квартала

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Протестующие празднуют захват парламентского квартала в Сингха Дурбаре

Протестующие празднуют захват парламентского квартала в Сингха Дурбаре

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Разгромленный офис партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Разгромленный офис партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Участники «Революции поколения Z» сооружают костер из автомобильных покрышек

Участники «Революции поколения Z» сооружают костер из автомобильных покрышек

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие фотографируются с фрагментами полицейской формы

Протестующие фотографируются с фрагментами полицейской формы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Еще один автомобиль, сожженный во время протестов

Еще один автомобиль, сожженный во время протестов

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты на фоне горящего офисе Коммунистической партии Непала — второй по популярности партии страны

Демонстранты на фоне горящего офисе Коммунистической партии Непала — второй по популярности партии страны

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протесты не прекратились даже после разблокировки властями социальных сетей

Протесты не прекратились даже после разблокировки властями социальных сетей

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Протестующие строят баррикады и разводят костры на улицах Катманду

Протестующие строят баррикады и разводят костры на улицах Катманду

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» и кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти и социальным неравенством

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» и кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти и социальным неравенством

Фото: Adnan Abidi / Reuters

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Демонстранты разожгли костер у офиса партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Демонстранты разожгли костер у офиса партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Членов правительства эвакуировали из резиденции на военных вертолетах на фоне беспорядков

Членов правительства эвакуировали из резиденции на военных вертолетах на фоне беспорядков

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Значимым фактором «Революции поколения Z» является экономический фактор. По данным Всемирного банка уровень безработицы среди молодежи превышает 20%

Значимым фактором «Революции поколения Z» является экономический фактор. По данным Всемирного банка уровень безработицы среди молодежи превышает 20%

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Помимо парламентского комплекса и офиса правящей партии, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя и подожгли дом премьер-министра

Помимо парламентского комплекса и офиса правящей партии, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя и подожгли дом премьер-министра

Фото: Adnan Abidi / Reuters

С 2008 года после свержения монархии в Непале сменилось 13 правительств

С 2008 года после свержения монархии в Непале сменилось 13 правительств

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Среди демонстрантов популярно интернет-движение «Nepo Kids», выступающее детей политиков, хвастающихся своим роскошным образом жизни

Среди демонстрантов популярно интернет-движение «Nepo Kids», выступающее детей политиков, хвастающихся своим роскошным образом жизни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие перед бронированной машиной

Протестующие перед бронированной машиной

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Автомобиль, сожженный в ходе беспорядков

Автомобиль, сожженный в ходе беспорядков

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты выкрикивали лозунги

Демонстранты выкрикивали лозунги

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

