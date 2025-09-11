Банк России впервые с апреля поднял курс доллара выше 85 рублей

Центробанк установил официальный курс доллара США на уровне 85,6647 руб. Американская валюта за день подорожала на 0,7436 руб. В предыдущий раз курс был закреплен выше 85 руб., пять месяцев назад, в середине апреля.

ЦБ также поднял курс юаня до уровня 11,9373 руб. (+0,0412 руб.) Курс евро опустился до отметки 99,7367 руб. (-0,0879 руб.).

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. Выберете период: Все индикаторы

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. Выберете период: Все индикаторы

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. Выберете период: Все индикаторы

Эксперты утверждают, что рубль вступил в период ослабления. Это продлится до конца 2025 года. Рубль падает из-за ухудшения платежного баланса РФ, повышения спроса на валюту, а также волатильности сырьевых цен и геополитической неопределенности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экономика корректирует курс».