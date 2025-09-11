Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банк России впервые с апреля поднял курс доллара выше 85 рублей

Центробанк установил официальный курс доллара США на уровне 85,6647 руб. Американская валюта за день подорожала на 0,7436 руб. В предыдущий раз курс был закреплен выше 85 руб., пять месяцев назад, в середине апреля.

ЦБ также поднял курс юаня до уровня 11,9373 руб. (+0,0412 руб.) Курс евро опустился до отметки 99,7367 руб. (-0,0879 руб.).

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.

Все индикаторы

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.

Все индикаторы

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.

Все индикаторы

Эксперты утверждают, что рубль вступил в период ослабления. Это продлится до конца 2025 года. Рубль падает из-за ухудшения платежного баланса РФ, повышения спроса на валюту, а также волатильности сырьевых цен и геополитической неопределенности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экономика корректирует курс».

Новости компаний Все