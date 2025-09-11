Президент Литвы: Белоруссия освободила 52 заключенных

Белорусские власти освободили 52 заключенных разных национальностей в рамках сделки с США, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. Они находятся на территории Литвы. Среди освобожденных есть граждане Литвы, Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции. Президент Дональд Трамп ранее призвал президента Беларуси Александра Лукашенко освободить «политических заключенных».

Президент Литвы Гитанас Науседа

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Президент Литвы Гитанас Науседа

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Сегодня 52 заключенных благополучно пересекли литовскую границу из Беларуси»,— написал Гитанас Науседа в соцсети X.

«Делегация США во главе с заместителем помощника президента Трампа Джоном Коулом направляется в Вильнюс после переговоров в Минске, 52 заключенных разных национальностей освобождены»,— сообщил ранее представитель посольства США в Литве (цитата по Reuters).

Ранее агентство БелТА сообщило, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителем американского лидера Джоном Коулом в Минске обсуждал освобождение заключенных в республике. Переговоры прошли сегодня.

В июне Александр Лукашенко встретился в Минске со спецпосланником президента США Китом Келлогом, а также Джоном Коулом (в команде Дональда Трампа он отвечаю за контакты с Белоруссией). Вскоре после этой встречи белорусские власти освободили 14 заключенных по просьбе Дональда Трампа. Среди отпущенных на свободу оказался и белорусский оппозиционер Сергей Тихановский: в 2020 году он собирался баллотироваться в президенты страны, но после его ареста вместо него выдвигалась супруга Светлана Тихановская.

В сентябре Дональд Трамп заявил, что в Белоруссии остаются около 1,4 тыс. заключенных, многие из которых — «политические заключенные». Он выразил надежду, что в скором будущем они будут освобождены.

Анастасия Домбицкая