Безработица в России находится на историческом минимуме три месяца подряд

Третий месяц подряд уровень безработицы в России находится на историческом минимуме в 2,2%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Сегодня Михаил Мишустин также заявил на совещании, что охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое. По его словам, инфляция в России замедляется благодаря мерам, которые приняли правительство и ЦБ. А российский бизнес сейчас адаптируется к новым условиями ищет новые рынки сырья и сбыта, сообщил премьер-министр.