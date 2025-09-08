Путин наградил начальника Генштаба Герасимова орденом Мужества

Валерий Герасимов награжден орденами Святого Георгия IV и III степени (2015, 2017), «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени с мечами (2002, 2014), «За заслуги перед Отечеством» I степени (2021), Александра Невского (2020), рядом медалей

На фото: на проверке группировки войск, задействованных в спецоперации на Украине, 2022 год

Фото: Минобороны России