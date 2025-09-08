Путин наградил начальника Генштаба Герасимова орденом Мужества
Президент России Владимир Путин наградил начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова орденом Мужества. 8 сентября Валерию Герасимову исполнилось 70 лет.
Валерий Герасимов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга»,— отмечается в документе, опубликованном на сайте правовой информации.
В 2021 году Валерий Герасимов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. В 2016 году был удостоен звания Герой России. Награжден различными орденами и медалями.
