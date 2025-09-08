Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин наградил начальника Генштаба Герасимова орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова орденом Мужества. 8 сентября Валерию Герасимову исполнилось 70 лет.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга»,— отмечается в документе, опубликованном на сайте правовой информации.

В 2021 году Валерий Герасимов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. В 2016 году был удостоен звания Герой России. Награжден различными орденами и медалями.

Валерий Герасимов родился 8 сентября 1955 года в Казани. В 1973 году с отличием окончил Казанское суворовское военное училище

Фото: Личный архив Валерия Герасимова

В 1977 году окончил Казанское высшее танковое командное училище, в 1987 году — Военную академию бронетанковых войск имени Р.Я. Малиновского, в 1997-м — Военную академию Генштаба ВС России. До 1987 года командовал взводом, ротой, батальоном в Польше и Дальневосточном военном округе, после этого руководил штабом и командовал танковым полком в Прибалтийском военном округе

Фото: Личный архив Валерия Герасимова

В 1993-м стал командиром мотострелковой дивизии в Северо-Западной группе войск, а с 1997 по 2012 год прошел путь от первого замкомандующего армией в Московском ВО до командующего войсками Ленинградского ВО и Московского ВО

Фото: Личный архив Валерия Герасимова

С февраля 2001 года Валерий Герасимов был командующим 58-й общевойсковой армией в Северо-Кавказском военном округе
На фото: господин Герасимов осматривает вещи убитых в Ингушетии боевиков, 2002 год

Фото: Руслан Майсигов / ТАСС

В апреле 2005 — декабре 2006 года Валерий Герасимов был начальником Главного управления боевой подготовки и службы войск ВС РФ
На фото: на открытии Международной выставки продукции военного назначения, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

На военном полигоне в Ленинградской области, 2008 год

Фото: Дроздов Александр / PhotoXPress.ru

Командующий войсками ЛенВО Валерий Герасимов с губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на военных сборах для сотрудников администрации города, 2008 год

Фото: Владимир Мащиков / PhotoXPress.ru

Командующий Московским военным округом Валерий Герасимов на параде Победы на Красной площади, 2009 год

Фото: Михаил Климентьев / РИА НОВОСТИ

С президентом России Дмитрием Медведевым на учебном полигоне 5-й гвардейской Таманской отдельной мотострелковой бригады в подмосковном Алабино, 2010 год

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Командующий войсками Московского военного округа, командующий парадом Валерий Герасимов и министр обороны Анатолий Сердюков (справа) на генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве, 2010 год

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

С президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу (справа) на полигоне Раевский, 2013 год. С 2012 года Валерий Герасимов является начальником Генштаба — первым заместителем министра обороны РФ

Фото: Михаил Климентьев / РИА НОВОСТИ

С вице-премьером Дмитрием Рогозиным (слева) у боевого робота-аватара, разработанного НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований, 2015 год

Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

С президентом Владимиром Путиным во время осмотра военной техники в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи, 2016 год. В том же году, по данным «Ъ», президент Владимир Путин за организацию военной операции в Сирии закрытым указом присвоил Валерию Герасимову звание Героя России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С министром обороны Сергеем Шойгу на заседании Госдумы, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На Красной площади после парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На проверке группировки войск, задействованных в спецоперации на Украине, 2022 год

Фото: Минобороны России

Валерий Герасимов награжден орденами Святого Георгия IV и III степени (2015, 2017), «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени с мечами (2002, 2014), «За заслуги перед Отечеством» I степени (2021), Александра Невского (2020), рядом медалей
На фото: на проверке группировки войск, задействованных в спецоперации на Украине, 2022 год

Фото: Минобороны России

На вручении наград участникам СВО, 2025 год

Фото: Минобороны России

С 11 января 2023 года Валерий Герасимов является командующим объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции
На фото: во время посещения командного пункта группировки войск «Центр» в зоне СВО, 2025 год

Фото: РИА Новости

